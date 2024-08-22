Росіяни не будуть перекидати війська з України для оборони Курської області, — Bloomberg

ЗС РФ продовжують наступ на сході України, одночасно намагаючись відбити вторгнення на свою територію.

Related video

Російське військове командування ухвалило рішення не перекидати значні сили з лінії фронту на Донбасі в Курську область. У ЗС РФ ухвалили рішення вести воєнні дії на двох фронтах. Про це повідомило джерело, близьке до Кремля, пише Bloomberg.

Перший іноземний військовий наступ на території Росії після Другої світової війни заскочив Кремль зненацька і змусив десятки тисяч людей покинути свої домівки в Курській області. Оскільки операція ЗСУ на території РФ триває вже третій тиждень, російські військові щосили намагаються організувати ефективну відсіч.

У Кремлі ситуацію в Курській області коментують вкрай обережно. Так, Володимир Путін провів у четвер телевізійну нараду з міністрами і губернаторами областей щодо ситуації в Курській, а також сусідніх Бєлгородській і Брянській областях. Згадувалася кількість евакуйованих із Курщини — близько 133 тисяч осіб. Але російський президент і словом не обмовився про те, яких заходів буде вжито проти ЗСУ.

Евакуйовані жителі Курської області Фото: Фонтанка

Водночас ситуація на Донеччині стає критичною, зазначають журналісти, ЗС РФ повільно просуваються до Покровська. Місцева влада цього тижня віддала наказ про евакуацію мирних жителів із міста.

Також вони цитують Ігоря Коротченка, головного редактора журналу "Національна оборона", який заявив, що "тиск на всій лінії фронту в Україні буде продовжуватися" і війська звідти до Курської області перекидатися не будуть.

Деякі російські сили були відвернуті з України після вторгнення в Курську область, хоча навряд чи це були війська з передової, згідно зі звітом вашингтонського Інституту вивчення війни. "Кремль, можливо, не поспішає відтісняти українські сили з регіону і натомість продовжить віддавати пріоритет своїм наступальним операціям на сході України", — йдеться в ньому.

За словами інсайдера, близького до Кремля, у цих операціях можуть бути задіяні призовники. Хоча російська влада обіцяла не відправляти строковиків воювати в Україну, розміщення в Курській області не порушить цю обіцянку.

Узяті в полон російські строковики

Також журналісти цитують Руслана Пухова, керівника московського Центру аналізу стратегій і технологій, який стверджує, що для Росії було б "дуже ризикованою ідеєю" покладатися на недосвідчених строковиків, які "загалом непридатні до служби".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета військової операції — створення буферної зони в Курській області для захисту прикордонних населених пунктів України від нападу Росії. Він відвідав Сумську область України, що межує з Курською, де зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським. Вони обговорили просування Росії на сході і Сирський повідомив про кроки зі зміцнення оборони поблизу ключових логістичних центрів.

ЗСУ в Курській області Фото: The Sun

Нагадаємо, раніше в матеріалі WSJ зазначалося, що в Москві немає паніки щодо ситуації в Курській області. Президент РФ Володимир Путін вважає, що наступ України не має великого впливу на його ширший стратегічний розрахунок — захопити всю Донецьку область, забезпечити падіння української влади і полегшити шлях до переговорів, вигідних Росії.

Водночас підконтрольна Збройним силам України територія в Курській області збільшилася до 1 263 кв. км. Також Україна контролює до 93 населених пунктів. Українські війська продовжують наступ у Курській області Росії і досягають певних успіхів.