Россияне не будут перебрасывать войска из Украины для обороны Курской области, — Bloomberg

ВС РФ продолжают наступление на востоке Украины, одновременно пытаясь отразить вторжение на свою территорию.

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Российское военное командование приняло решение не перебрасывать значительные силы с линии фронта на Донбассе, Украина, в Курскую область. В ВС РФ приняли решение вести военные действия на двух фронтах. Об этом сообщил источник, близкий к Кремлю, пишет Bloomberg.

Первое иностранное военное наступление на территории России после Второй мировой войны застало Кремль врасплох и заставило десятки тысяч людей покинуть свои дома в Курской области. Поскольку операция ВСУ на территории РФ продолжается уже третью неделю, российские военные изо всех сил пытаются организовать эффективный отпор.

В Кремле ситуацию в Курской области комментируют крайне осторожно. Так, Владимир Путин провел в четверг телевизионное совещание с министрами и губернаторами областей по ситуации в Курской, а также соседних Белгородской и Брянской областях. Упоминалось число эвакуированных с Курщины — около 133 тысяч человек. Но российский президент и словом не обмолвился о том, какие меры будут приняты против ВСУ.

Эвакуированные жители Курской области Фото: Фонтанка

Тем временем, ситуация в Донецкой области становится критичной, отмечают журналисты, тогда как ВС РФ медленно продвигаются к Покровску. Местные власти на этой неделе отдали приказ об эвакуации мирных жителей из города.

Также они цитируют Игоря Коротченко, главного редактора журнала "Национальная оборона", который заявил, что "давление по всей линии фронта в Украине будет продолжаться" и войска оттуда в Курскую область перебрасываться не будут.

Некоторые российские силы были отвлечены из Украины после вторжения в Курскую область, хотя вряд ли это были войска с передовой, согласно отчету вашингтонского Института изучения войны. "Кремль, возможно, не спешит оттеснять украинские силы из региона и вместо этого продолжит отдавать приоритет своим наступательным операциям на востоке Украины", — говорится в нем.

По словам инсайдера, близкого к Кремлю, в этих операциях могут быть задействованы призывники. Хотя российские власти обещали не отправлять срочников воевать в Украину, размещение в Курской области не нарушит это обещание.

Взятые в плен российские срочники

Также журналисты цитируют Руслана Пухова, руководителя московского Центра анализа стратегий и технологий, который утверждает, что для России было бы "очень рискованной идеей" полагаться на неопытных срочников, которые "в целом непригодны к службе".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель военной операции — создание буферной зоны в Курской области для защиты приграничных населенных пунктов Украины от нападения России. Он посетил Сумскую область Украины, граничащую с Курской, где встретился с главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским. Они обсудили продвижение России на востоке и Сырский сообщил о шагах по укреплению обороны вблизи ключевых логистических центров.

ВСУ в Курской области Фото: The Sun

Напомним, ранее в материале WSJ отмечалось, что в Москве нет паники относительно ситуации в Курской области. Президент РФ Владимир Путин считает, что наступление Украины не имеет большого влияния на его более широкий стратегический расчет — захватить всю Донецкую область, обеспечить падение украинской власти и облегчить путь к переговорам, выгодным России.

При этом подконтрольная Вооруженным силам Украины территория в Курской области увеличилась до 1 263 кв. км. Также Украина контролирует до 93 населенных пунктов. Украинские войска продолжают наступление в Курской области России и достигают определенных успехов.