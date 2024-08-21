Прорыв в Курской области: куда смогли продвинуться ВСУ, — ISW (карта)

По словам аналитиков, украинские БПЛА наносят удары по технике, которая перевозит понтоны на базу у реки Сейм. ВСУ уничтожили по меньшей мере один понтонный мост через Сейм, который 17 августа еще был цел.

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Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Курской области России. Они достигли определенных успехов. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 20 августа говорится, что ВСУ продолжили бить по российским понтонным мостам и технике к западу от линии соприкосновения в Курской области через реку Сейм в Глушковском районе.

Сообщается, что украинские БПЛА наносят удары по технике, которая перевозит понтоны на базу у реки Сейм, примерно в 3 километрах к северу от Глушково. По состоянию на 19 августа ВСУ уничтожили по меньшей мере один понтонный мост через Сейм, который 17 августа еще был цел.

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Как сообщают некоторые российские военкоры, ВСУ смогли захватить поселок Вишневка к юго-западу от Коренево и в 14 км от международной границы. Это же подтвердили в Минобороны РФ.

Кроме того, как отметили аналитики, ВСУ продвинулись на запад вдоль трассы 38К-030 в восточной части Коренево, а также по полям к северо-востоку от этого населенного пункта.

Карта боев в Курской области Фото: ISW

По словам военкоров РФ, ВСУ продолжают механизированные атаки на окраине Коренево. ВС РФ же наносят артиллерийские и воздушные удары для сдерживания продвижения украинских сил.

Кроме того, военкоры заявили, что российские силы восстановили некоторые утраченные позиции и продвинулись к югу от Сафоновки. ВСУ также продвинулись в лесистой местности к северу от Русского-Поречного. Украинские силы также продвинулись к западной окраине Русской Конопельки к востоку от Суджи.

Ранее СМИ сообщали, что бригада ВСУ окружила подразделения россиян в Курской области. По словам российских военкоров, 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ окружила подразделения 18-й мотострелковой дивизии ВС РФ в Малой Локне.

Также напомним, что китайский блогер показал технику РФ, которая направлялась из Воронежа в Курск. "Путешественник Сяодуо" отснял очень подробный ролик, показав колонны российской техники на стоянках и улицах Курска. А также направление, куда она двигалась.