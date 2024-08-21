Прорыв в Курской области: куда смогли продвинуться ВСУ, — ISW (карта)
По словам аналитиков, украинские БПЛА наносят удары по технике, которая перевозит понтоны на базу у реки Сейм. ВСУ уничтожили по меньшей мере один понтонный мост через Сейм, который 17 августа еще был цел.
Вооруженные силы Украины продолжают наступление в Курской области России. Они достигли определенных успехов. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
В отчете от 20 августа говорится, что ВСУ продолжили бить по российским понтонным мостам и технике к западу от линии соприкосновения в Курской области через реку Сейм в Глушковском районе.
Сообщается, что украинские БПЛА наносят удары по технике, которая перевозит понтоны на базу у реки Сейм, примерно в 3 километрах к северу от Глушково. По состоянию на 19 августа ВСУ уничтожили по меньшей мере один понтонный мост через Сейм, который 17 августа еще был цел.
Как сообщают некоторые российские военкоры, ВСУ смогли захватить поселок Вишневка к юго-западу от Коренево и в 14 км от международной границы. Это же подтвердили в Минобороны РФ.
Кроме того, как отметили аналитики, ВСУ продвинулись на запад вдоль трассы 38К-030 в восточной части Коренево, а также по полям к северо-востоку от этого населенного пункта.
По словам военкоров РФ, ВСУ продолжают механизированные атаки на окраине Коренево. ВС РФ же наносят артиллерийские и воздушные удары для сдерживания продвижения украинских сил.
Кроме того, военкоры заявили, что российские силы восстановили некоторые утраченные позиции и продвинулись к югу от Сафоновки. ВСУ также продвинулись в лесистой местности к северу от Русского-Поречного. Украинские силы также продвинулись к западной окраине Русской Конопельки к востоку от Суджи.
Ранее СМИ сообщали, что бригада ВСУ окружила подразделения россиян в Курской области. По словам российских военкоров, 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ окружила подразделения 18-й мотострелковой дивизии ВС РФ в Малой Локне.
Также напомним, что китайский блогер показал технику РФ, которая направлялась из Воронежа в Курск. "Путешественник Сяодуо" отснял очень подробный ролик, показав колонны российской техники на стоянках и улицах Курска. А также направление, куда она двигалась.