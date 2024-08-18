Створимо "буферну зону": Зеленський назвав головну мету Курської операції (відео)

Українські військові намагаються знищувати військовий потенціал Росії. Максимальна шкода агресору допоможе не допустити розширення війни та наблизити справедливий мир, упевнений президент України Володимир Зеленський.

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Українська армія намагається знищити якомога більше російського військового потенціалу і проводить максимум контрударної роботи. У плани ЗСУ входить і створення "буферної зони" в Курській області, заявив 18 серпня президент України у вечірньому відеозверненні.

"Усе, що завдає шкоди російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці. Все це допомагає нам не допускати розширення війни і наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України", — зауважив він.

За словами Зеленського, 18 серпня є хороші й потрібні результати зі знищення російської техніки під Торецьком. Особливо президент відзначив зусилля 100-ї ОМБр на Торецькому напрямку, а також 47-ї та 110-ї ОМБр на Покровському напрямку.

Президенту також доповідав про ситуацію на фронті головком ЗСУ Олександр Сирський. Воєначальник висвітлив ситуацію на сході України, операцію в Курській області, що відбувається з "обмінним фондом" і комплектацією бригад ЗСУ.

"Це і снаряди, і зброя. У всіх напрямках наші хлопці — ви молодці. Але що стосується поставок, від наших партнерів потрібне прискорення. Ми дуже просимо, у війни немає відпусток, потрібна своєчасна логістика озвучених пакетів", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, дрони-камікадзе ГУР Міноборони України в ніч на 18 серпня атакували нафтобазу в Ростовській області РФ, яка працювала на армію агресора.

Нещодавно Росія втратила стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 під час тренувального польоту в Іркутській області. На озброєнні армії РФ перебуває близько 27 справних Ту-22М3.