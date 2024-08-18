Горить яскраво: дрони ГУР вразили нафтобазу в Ростовській області РФ , — джерела Фокусу (фото, відео)

Очевидці чули принаймні три вибухи біля об'єкта, розташованого в Пролетарську. Атакована нафтобаза забезпечувала паливом окупаційні війська в Україні, кажуть співрозмовники Фокусу в спецслужбах.

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Ударні дрони Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України в ніч на 18 серпня атакували нафтобазу в Ростовській області Росії. Про це розповіли джерела Фокусу в українських спецслужбах.

Через "прильоти" на нафтобазі ФДКУ "Комбінат Кавказ" у районі населеного пункту Пролетарськ досі триває пожежа. Згадана нафтобаза працювала на російський ВПК і забезпечувала діяльність окупаційних військ в Україні, кажуть співрозмовники видання.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, дрони-камікадзе, що вразили об'єкт, були українського виробництва.

За інформацією місцевих Telegram-каналів відомо, що очевидці чули принаймні три вибухи в районі об'єкта з подальшим загорянням резервуарів із пальним. Детальні результати ураження нафтобази уточнюються.

Російське Міноборони звітувало про нібито знищення п'яти БПЛА літакового типу. Два дрони збили чергові засоби ППО над Бєлгородською, один — над Курською і два — над територією Ростовської області.

Нагадаємо, на початку серпня в місті Азов Ростовської області горіла нафтобаза. Пожежа почалася із загоряння трави, але потім перекинулася на завод і склад паливно-мастильних матеріалів.

Фокус раніше писав про атаку безпілотниками в ніч з 2 на 3 серпня аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Успішні влучання призвели до пошкодження низки складських об'єктів.