У Ростовській області загорілася нафтобаза: чорний дим видно за кілометри

Місцеві ЗМІ повідомляють, що все почалося із загоряння сухої трави. Потім вогонь перекинувся на асфальтовий завод і склад паливно-мастильних матеріалів.

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Велика пожежа почалася в Азові, містечку в Ростовській області. Стовп чорного диму настільки високий, що його бачать жителі Батайська і західної частини Ростова. За інформацією з місця, ландшафтна пожежа могла перекинутися на склади. Офіційної інформації від росМНС поки немає. Про це повідомляють "Новости Ростова".

Судячи з кадрів очевидців, дим здіймається з території нафтобази, розташованої на вулиці Дружби.

Фото: Соцмережi

Стовп чорного диму видно навіть із Ростова Фото: Соцмережi

Сьогодні в МНС Ростовської області повідомляли про загоряння сміття на вулиці Дружби в Азові, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Стовп чорного диму видно навіть із Ростова

"При цьому йшлося про локалізацію вогню о 13:44 силами двох пожежних бригад. Чи могло майже загашене сміття за кілька годин призвести до гігантської пожежі, яку видно із сусідніх міст, — питання, що поки що залишається без відповіді", — ідеться в повідомленні.

Пожежа сталася в місті Азов (позначено на карті) Фото: Скриншот

Також повідомляється, що пожежа почалася із загоряння трави, а потім вогонь перекинувся на асфальтовий завод і склад паливно-мастильних матеріалів. Вогонь впритул підійшов до резервуарів сховища і до стоянки, де стоять вантажівки з паливом.

Нагадаємо, в ніч із 2 на 3 серпня безпілотники атакували аеродром "Морозівськ" у Ростовській області Росії.

Наступного дня в мережі з'явилися супутникові знімки, на яких можна побачити наслідки ударів по російському військовому аеродрому Морозівськ у Ростовській області. Опубліковані кадри наочно демонструють масштаби руйнувань об'єкта противника.