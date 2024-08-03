Атака на "Морозовськ": DeepState показали супутникові знімки з аеродрому в Ростовській області

Аналітики зазначили, що опубліковані кадри вийшли низької якості і злегка хмарні, але все одно на них можна помітити уражені військові об'єкти на території Росії.

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У мережі з'явилися супутникові знімки, на яких можна побачити наслідки ударів по російському військовому аеродрому Морозівськ у Ростовській області. Про це повідомили представники проєкту DeepState.

Аналітики нагадали, що йдеться про атаку в ніч із 2 на 3 серпня. Опубліковані в мережі кадри низької якості і злегка хмарні, проте наочно демонструють масштаби руйнувань об'єкта противника.

"Зокрема, повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння цього аеродрому. Слід зазначити, що мос**вити прибрали всі літаки зі стоянки неподалік складів, однак ступінь їхніх ушкоджень невідомий", — йдеться в повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ також прокоментували інцидент із вибухами в Ростовській області після удару Сил оборони. У командуванні заявили, що вдалося уразити склади з боєприпасами, де зберігалися керовані авіаційні бомби.

Інформація про втрати засобів протиповітряної оборони та авіаційної техніки ворога уточнюється.

"Завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 3 серпня одразу в кількох регіонах Росії пролунали вибухи: у Ростовській, Орловській і Бєлгородській областях. У російському Міноборони заявили, що загалом протягом ночі було зафіксовано щонайменше 75 безпілотників і в усьому традиційно звинуватили українську сторону. У Ростовській області було уражено одразу два важливі об'єкти, які пов'язані зі ЗС РФ.