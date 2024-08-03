Атака на "Морозовск": DeepState показали спутниковые снимки с аэродрома в Ростовской области

Аналитики отметили, что опубликованные кадры получились низкого качества и слегка облачные, но все равно на них можно заметить пораженные военные объекты на территории России.

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В сети появились спутниковые снимки, на которых можно увидеть последствия ударов по российскому военному аэродрому Морозовск в Ростовской области. Об этом сообщили представители проекта DeepState.

Аналитики напомнили, что речь идет про атаку в ночь со 2 на 3 августа. Опубликованные в сети кадры низкого качества и слегка облачные, однако наглядно демонстрируют масштабы разрушений объекта противника.

"В частности, полное уничтожение одного из складов авиационного вооружения этого аэродрома. Следует отметить, что мос**виты убрали все самолеты со стоянки неподалеку складов, однако степень их повреждений неизвестна", — говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ также прокомментировали инцидент со взрывами в Ростовской области после удара Сил обороны. В командовании заявили, что удалось поразить склады с боеприпасами, где хранились управляемые авиационные бомбы.

Информация о потерях средств противовоздушной обороны и авиационной техники врага уточняется.

"Задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 августа сразу в нескольких регионах России прозвучали взрывы: в Ростовской, Орловской и Белгородской областях. В российском Минобороны заявили, что всего в течение ночи было зафиксировано не менее 75 беспилотников и во всем традиционно обвинили украинскую сторону. В Ростовской области были поражены сразу два важных объекта, которые связаны с ВС РФ.