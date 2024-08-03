Десятки дронов, пораженный аэродром, нефтебаза и жилой дом: детали атаки по России (видео)

В российском Минобороны заявили, что всего в течение ночи было зафиксировано не менее 75 беспилотников и во всем традиционно обвинили украинскую сторону. В Ростовской области были поражены сразу два важных объекта, которые связаны с ВС РФ.

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В ночь на 3 августа сразу в нескольких регионах России была неспокойная обстановка. Неизвестные беспилотники атаковали ряд важных объектов противника. Фокус собрал все, что известно.

Зафиксированы БПЛА были в городе Морозовск Ростовской области, где расположен военный аэродром россиян, пишет местное медиа Astra. В посте отметили, что судя по детонации горел склад боеприпасов или цистерны с топливом.

Спустя некоторое время, пока на военном аэродроме продолжался пожар, взрывы в Морозовске повторились. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале отметил, что после массированной атаки дронов повреждения получили ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах и на место выехали службы экстренного реагирования.

"Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования", — утверждает Василий Голубев.

В Каменском районе региона, передает Astra цитируя местных жителей, был атакован комбинат "Атлас". Он специализировался на хранении нефтепродуктов и передавал их российским военнослужащим.

Белгородская область. Местный Telegram-канал "Жесть Белгород" делится, что беспилотник атаковал автомобиль в селе Салтыково Белгородского района. В результате один из мужчин получил ранение и ему оказали помощь на месте. От госпитализации он отказался.

В поселке Политотдельский сразу 2 беспилотника якобы атаковали парковку инфраструктурного объекта. По предварительной информации, как говорится в публикации, пострадавших нет. Поврежден один автомобиль.

Также была поражена нефтебаза Белгородской области, которая расположена на территории Губкинского городского округа, пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Орловская область. Там беспилотник атаковал жилой дом и в сети появились несколько кадров с места инцидента. В Telegram-канале Baza пишут, что дрон взорвался после того, как врезался в многоквартирный дом в деревне Жилина.

"Данные о возможных пострадавших уточняются. В одной из квартир пожар. На место следуют оперативные службы", говорится в сообщении.

Всего было зафиксировано два беспилотника, продолжают местные медиа. Один угодил в 13-й этаж, а второй в 15-й. Никто из местных жителей якобы не пострадал.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале отметил, что ночь выдалась непростой и обвинил в этом Украину. Всего в области зафиксировали не менее 17 дронов, которые якобы удалось сбить.

"Еще 2, как я уже писал, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Один человек обратился в больницу, на месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия. Компания-застройщик возьмет на себя работы по восстановлению здания", — написал Андрей Клычков.

В Министерстве обороны России также обвинили в происходящем Украину и написали, что в течение прошедшей ночи удалось перехватить и уничтожить десятки БПЛА самолетного.

"Перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем", — говорится в сообщении.

Общее количество БПЛА, по информации вражеского оборонного ведомства, составило 75 штук.

Напомним, 1 августа сообщалось, что Украина обогнала РФ по ударам дальнобойными дронами типа Shahed, о чем писали Forbes. В течение июля российские военные атаковали Украину 426 БПЛА типа Shahed, тогда как Силы обороны запустили по вражескому тылу более 520 дронов.