Десятки дронів, уражений аеродром, нафтобаза і житловий будинок: деталі атаки по Росії (відео)

У російському Міноборони заявили, що загалом протягом ночі було зафіксовано щонайменше 75 безпілотників, і в усьому традиційно звинуватили українську сторону. У Ростовській області було уражено одразу два важливих об'єкти, які пов'язані зі ЗС РФ.

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У ніч на 3 серпня одразу в кількох регіонах Росії була неспокійна обстановка. Невідомі безпілотники атакували низку важливих об'єктів противника. Фокус зібрав усе, що відомо.

Зафіксовані БПЛА були в місті Морозовськ Ростовської області, де розташований військовий аеродром росіян, пише місцеве медіа Astra. У дописі зазначили, що судячи з детонації горів склад боєприпасів або цистерни з паливом.

Через деякий час, поки на військовому аеродромі тривала пожежа, вибухи в Морозовську повторилися. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв у своєму Telegram-каналі зазначив, що після масованої атаки дронів ушкоджень зазнала низка складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах, і на місце виїхали служби екстреного реагування.

"Минулої ночі територію Ростовської області атакували 55 українських БПЛА. Унаслідок атаки жертв і постраждалих немає. У місцях падіння безпілотників ліквідацією наслідків займаються служби екстреного реагування", — стверджує Василь Голубєв.

У Кам'янському районі регіону, передає Astra, цитуючи місцевих жителів, був атакований комбінат "Атлас". Він спеціалізувався на зберіганні нафтопродуктів і передавав їх російським військовослужбовцям.

Бєлгородська область. Місцевий Telegram-канал "Жесть Белгород" ділиться, що безпілотник атакував автомобіль у селі Салтиково Бєлгородського району. У результаті один із чоловіків дістав поранення і йому надали допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

У селищі Політотдельський одразу 2 безпілотники нібито атакували парковку інфраструктурного об'єкта. За попередньою інформацією, як ідеться в публікації, постраждалих немає. Пошкоджено один автомобіль.

Також було уражено нафтобазу Бєлгородської області, яка розташована на території Губкінського міського округу, пише губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

"Унаслідок вибуху сталося загоряння одного з резервуарів. Пожежні розрахунки оперативно ліквідували загоряння. Постраждалих немає", — ідеться в повідомленні.

Орловська область. Там безпілотник атакував житловий будинок і в мережі з'явилися кілька кадрів з місця інциденту. У Telegram-каналі Baza пишуть, що дрон вибухнув після того, як врізався в багатоквартирний будинок у селі Жиліна.

"Дані про можливих постраждалих уточнюються. В одній із квартир пожежа. На місце виїжджають оперативні служби", — ідеться в повідомленні.

Загалом було зафіксовано два безпілотники, продовжують місцеві медіа. Один влучив у 13-й поверх, а другий у 15-й. Ніхто з місцевих жителів нібито не постраждав.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков у своєму Telegram-каналі зазначив, що ніч видалася непростою і звинуватив у цьому Україну. Загалом в області зафіксували щонайменше 17 дронів, які нібито вдалося збити.

"Ще 2, як я вже писав, потрапили в житловий будинок у мікрорайоні Болховський. Одна людина звернулася до лікарні, на місці події тривають оперативні заходи. Компанія-забудовник візьме на себе роботи з відновлення будівлі", — написав Андрій Кличков.

У Міністерстві оборони Росії також звинуватили в тому, що відбувається, Україну і написали, що протягом минулої ночі вдалося перехопити і знищити десятки БПЛА літакового.

"Перехоплено та знищено 36 БПЛА літакового типу над Ростовською, вісім над Курською, дев'ять над Бєлгородською, 17 над Орловською, два над Рязанською областями, по одному БПЛА над Воронезькою областю, Азовським морем і Краснодарським краєм", — ідеться в повідомленні.

Загальна кількість БПЛА, за інформацією ворожого оборонного відомства, становила 75 штук.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що Україна обігнала РФ за ударами далекобійними дронами типу Shahed, про що писали Forbes. Протягом липня російські військові атакували Україну 426 БПЛА типу Shahed, тоді як Сили оборони запустили по ворожому тилу понад 520 дронів.