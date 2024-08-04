В Ростовской области загорелась нефтебаза: черный дым видно за километры

Местные СМИ сообщают, что все началось с возгорания сухой травы. Потом огонь перекинулся на асфальтовый завод и склад горючесмазочных материалов.

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Большой пожар начался в Азове, городке в Ростовской области. Столб черного дыма настолько высокий, что его видят жители Батайска и западной части Ростова. По информации с места, ландшафтный пожар мог перекинуться на склады. Официальной информации от росМЧС пока нет. Об этом сообщают "Новости Ростова".

Судя по кадрам очевидцев, дым поднимается с территории нефтебазы, расположенной на улице Дружбы.

Фото: Соцсети

Столб черного дыма виден даже из Ростова Фото: Соцсети

Сегодня в МЧС Ростовской области сообщали о возгорании мусора на улице Дружбы в Азове, сообщают местные Telegram-каналы.

Столб черного дыма виден даже из Ростова

"При этом говорилось о локализации огня в 13:44 силами двух пожарных бригад. Мог ли почти потушенный мусор спустя несколько часов привести к гигантскому пожару, который видно из соседних городов — вопрос, который пока остается без ответа", — говорится в сообщении.

Пожар произошел в городе Азов (отмечен на карте) Фото: Скриншот

Также сообщается, что пожар начался с возгорания травы, а потом огонь перекинулся на асфальтовый завод и склад горючесмазочных материалов. Огонь вплотную подошел к резервуарам хранилища и к стоянке, где находятся грузовики с топливом.

Напомним, в ночь со 2 на 3 августа беспилотники атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области России.

На следующий день в сети появились спутниковые снимки, на которых можно увидеть последствия ударов по российскому военному аэродрому Морозовск в Ростовской области. Опубликованные кадры наглядно демонстрируют масштабы разрушений объекта противника.