Горит ярко: дроны ГУР поразили нефтебазу в Ростовской области РФ , — источники Фокуса (фото, видео)

Очевидцы слышали по крайней мере три взрыва возле объекта, расположенного в Пролетарске. Атакованная нефтебаза обеспечивала топливом оккупационные войска в Украине, говорят собеседники Фокуса в спецслужбах.

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Ударные дроны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в ночь на 18 августа атаковали нефтебазу в Ростовской области России. Об этом рассказали источники Фокуса в украинских спецслужбах.

Из-за "прилетов" на нефтебазе ФГКУ "Комбинат Кавказ" в районе населенного пункта Пролетарск до сих пор продолжается пожар. Упомянутая нефтебаза работала на российский ВПК и обеспечивала деятельность оккупационных войск в Украине, говорят собеседники издания.

Как сообщают источники в украинской разведке, дроны-камикадзе, поразившие объект, были украинского производства.

По информации местных Telegram-каналов известно, что очевидцы слышали по крайней мере три взрыва в районе объекта с последующим возгоранием резервуаров с горючим. Подробные результаты поражения нефтебазы уточняются.

Российское Минобороны отчитывалось о якобы уничтожении пяти БПЛА самолетного типа. Два дрона сбили дежурные средства ПВО над Белгородской, один — над Курской и два — над территорией Ростовской области.

Напомним, в начале августа в городе Азов Ростовской области горела нефтебаза. Пожар начался с возгорания травы, но потом перекинулся на завод и склад горючесмазочных материалов.

Фокус ранее писал об атаке беспилотниками в ночь со 2 на 3 августа аэродрома "Морозовск" в Ростовской области РФ. Успешные попадания привели к повреждению ряда складских объектов.