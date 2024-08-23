Российский террор и Курский ответ: как наступление ВСУ уменьшило количество ракетных ударов по Украине

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СТАТИСТИКА РОССИЙСКОГО ТЕРРОРА

Главнокомандующий Александр Сырский опубликовал статистику российских ударов с начала полномасштабной войны. Путинские войска своими ракетами и дронами поразили почти 12 тысяч объектов. И большинство из них — более 6 тысяч — гражданские. Всего россияне использовали для ударов по Украине 9,5 тысячи ракет и почти 14 тысяч дронов.

Наиболее проблемными для ПВО являются баллистические ракеты "Искандер", "Точка-У" и северокорейские KN-23. Лишь 4,5% таких целей было перехвачено. Еще больше проблем создают переработанные зенитные ракеты от С-300 и С-400, которых войска РФ выпустили по Украине более 3 тысяч, а перехвачено было лишь 0,63%.

Эта статистика математически подтверждает террористический характер путинской войны — войска РФ преимущественно бьют по гражданским объектам, реализуя тактику уничтожения или изгнания населения со своей земли.

Она говорит о том, что даже для современных западных систем ПВО баллистические ракеты РФ, КНДР и, вероятно, Ирана являются серьезной проблемой. Единственная эффективная стратегия борьбы с ракетным террором — создание буферных зон на границе и уничтожение складов вооружений в глубине территории противника. Собственно, то, что делает Украина в Курской области.

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