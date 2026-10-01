Как остановить энергетический террор РФ: единственный способ образумить Путина

Начался новый сезон массированного российского энергетического террора против Украины.

Ключевое направление усилий по принуждению РФ к прекращению террора — усиление ударного давления на российскую нефтепереработку, несмотря на неадекватное политическое давление со стороны Д. Трампа.

В ночь на 30 сентября Россия нанесла первый с конца прошлого отопительного сезона масштабный комбинированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. Под ударами ракет и более 180 беспилотников оказались энергетические объекты в нескольких регионах Украины, в частности генерирующие мощности и сетевая инфраструктура. Главная цель атаки — ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, подстанции "Укрэнерго" с акцентом на киевский регион. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

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Этот удар свидетельствует о возвращении Кремля к системной стратегии давления на украинскую энергетику в преддверии холодов. Особенно высокими остаются риски для Киева и Киевской области, где стабильность энергоснабжения в значительной степени зависит от сохранности ключевых генерирующих и сетевых узлов.

Российская нефтепереработка как критическая экономическая уязвимость

Одним из наиболее ощутимых способов ослабления военно-экономического потенциала России является системное давление на ее нефтеперерабатывающий сектор. Речь идет не только о сокращении производства топлива, но и о дефиците ремонтных ресурсов, сбоях в логистике и росте нагрузки на внутренний топливный рынок.

Сосредоточиться, а не распылять ресурсы. Украина должна исходить прежде всего из собственных интересов в сфере безопасности. Призывы ограничить давление на российскую нефтепереработку трудно считать убедительными, пока они не сопровождаются реальным прекращением российских ударов по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре.

Концентрация на крупнейших мощностях. Чем больше доля российской нефтепереработки одновременно выбывает из строя, тем сложнее компенсировать потери за счет резервных мощностей, перераспределения потоков и ремонтов.

Засекречивание статистики. Российские власти всё больше ограничивают доступ к информации о работе нефтеперерабатывающей отрасли, экспорте топлива и объемах переработки. Это затрудняет независимую оценку реального состояния сектора и одновременно свидетельствует о его растущей чувствительности для экономической и оборонной политики РФ.

Возможный экономический перелом. При сценарии сокращения российской нефтепереработки в течение ближайших 2–3 месяцев до уровня около 2–2,5 млн баррелей в сутки может сложиться качественно новая ситуация. Если одновременно сформируется масштабный дефицит дизельного топлива и бензина, давление выйдет далеко за пределы отрасли — на транспорт, промышленность, аграрный сектор, логистику и бюджет.

В таком сценарии проблема топлива может превратиться из отраслевой в системную экономическую.

Чего ждать дальше?

Борьба за устойчивость энергосистемы обостряется. Для Украины первоочередными задачами остаются быстрое восстановление поврежденных объектов, готовность ремонтных бригад, ускоренное развертывание распределенной генерации, резервы оборудования и усиление противовоздушной и инженерной защиты критически важной инфраструктуры. Внешнеполитические компромиссы имеют свои пределы. Любые предложения по сдерживанию действий Украины следует оценивать с точки зрения того, обеспечивают ли они реальное снижение угрозы для гражданского населения и критической инфраструктуры. Безопасность граждан и энергетическая устойчивость государства не могут быть второстепенными аргументами.

Новый этап энергетического противостояния фактически начался. Его исход будет зависеть не только от способности Украины восстанавливать собственную энергосистему после ударов, но и от того, насколько эффективно удастся ограничить возможности России продолжать эту войну.

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