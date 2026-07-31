Проблемы с отоплением и как с ними бороться: 4 уязвимых места коммунальной системы Украины
Далеко не факт, что этой зимой Украину ждет коммунальный коллапс, но серьезные проблемы неизбежны, предупреждает экономист Владимир Омельченко. Впрочем, с ними можно бороться. Он выделяет 4 уязвимых места коммунальной системы страны и предлагает меры по предотвращению катастрофы.
Отопительный сезон 2026–2027 гг. Системные риски для предприятий теплокоммунэнерго и комплекс неотложных мер государственной политики.
Подготовка предприятий теплокоммунэнерго к отопительному сезону 2026/2027 годов затрудняется одновременным воздействием четырех групп рисков: технической уязвимостью централизованных систем при длительных отключениях электроэнергии; финансовыми и закупочными ограничениями; неполным доступом части коммунальной когенерации к природному газу и рыночным процедурам; недостаточным резервированием оборудования, топлива и аварийных ресурсов. Совокупность этих факторов не означает неизбежного срыва отопительного сезона, однако требует неотложных адресных решений и проверки фактической способности каждой общины поддерживать минимальный режим теплоснабжения.
Ключевая управленческая проблема заключается в разрыве между формальной отчетностью о "проценте готовности" и реальной способностью систем теплоснабжения функционировать в условиях аварийных сценариев. При этом техническую готовность следует оценивать по конкретным показателям: сохранением заполненности системы и статического давления, поддержанием минимальной циркуляции и режима незамерзания, автономным питанием критически важного оборудования, наличием запасов топлива, подготовленных ремонтных бригад и резервных узлов.
Основные решения:
- защита минимально необходимых операционных средств предприятий ТКЭ от ареста при четко определенных условиях и без освобождения от текущих обязательств;
- упрощенный, но прозрачный порядок определения стоимости аварийных и сезонно критических работ;
- стандартизированный механизм доступа эффективной коммунальной когенерации к природному газу;
- обязательный аудит энергетической устойчивости систем теплоснабжения по единой методике;
- региональные резервы оборудования и топлива с четко определенным порядком оперативной передачи;
- единый государственный стандарт разработки планов энергетической устойчивости и проверка их выполнения по измеримым показателям.
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