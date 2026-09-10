Новый виток энергетического террора: что означает удар по ТЭС ДТЭК в начале сентября

Новый виток энергетического террора? Что означает удар по ТЭС ДТЭК 8 сентября.

Враг вновь нанес удар по украинской энергосистеме — под прицелом оказалась одна из теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго". Несколько волн атак привели к серьезным повреждениям оборудования и полной остановке генерации на этой ТЭС. Также существует определенная вероятность того, что атака на энергоузел юга Украины, где расположена указанная ТЭС, вызвала аварийные отключения в Херсонской и Николаевской областях 8 августа, начиная с 19:30.

Это уже более 230-я атака на ТЭС компании с начала полномасштабной войны.

Начало новой осенне-зимней волны?

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Календарная осень только началась, а мы уже наблюдаем знакомый сценарий. Возникает логичный вопрос: не является ли это началом новой спланированной кампании по возобновлению энергетического террора?

Аналогия с предыдущими годами войны (2022–2025) говорит сама за себя:

Сценарий повторяется: враг традиционно дожидается первых сентябрьских похолоданий и начала подготовки к отопительному сезону, чтобы нанести максимальный ущерб перед зимой.

Попытка истощить ПВО: ранние атаки в сентябре — это часто "разведка боем" и попытка прощупать защиту критически важных объектов до того, как нагрузка на сеть достигнет пика.

Цель неизменна: сломить устойчивость тыла и создать дефицит генерации в системе.

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Что это означает для нас?

Энергетики уже работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий. Однако для каждого из нас это явный сигнал, заставляющий задуматься:

Проверить и зарядить портативные зарядные устройства и зарядные станции.

Подготовить дома к возможным графикам отключений.

Запастись базовым запасом воды и необходимых вещей.

Украинская энергосистема выдержала самые суровые зимы — выдержит и в этом году. Но наша подготовка и поддержка ВСУ должны быть максимальными!

Поддерживаем ПВО, благодарим энергетиков за свет и держимся! Достойным ответом на российский энергетический террор должен стать крах российской нефтеперерабатывающей отрасли.

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