На кону — свет и газ в домах украинцев: почему "Энергоатом" и "Нафтогаз" остались без руководства
Накануне самой суровой (по всем прогнозам) зимы сразу две энергетические компании — "Нафтогаз" и "Энергоатом" — остались без руководства. Экономист Владимир Омельченко считает это прямой угрозой национальной безопасности и призывает срочно решить эту кадровую проблему, ведь речь идет об электричестве и газе в квартирах миллионов украинцев.
Время временных решений истекло: почему кадровая неопределенность в энергетике перед зимой представляет угрозу национальной безопасности.
За полтора месяца до начала отопительного сезона две из трех ключевых государственных энергетических компаний Украины по-прежнему работают под руководством временно исполняющих обязанности руководителей.
"Укрэнерго" уже имеет полноценного председателя правления (с 1 июля 2025 года компанию возглавляет Виталий Зайченко), однако в "Энергоатоме" (производит более 50% электроэнергии) и "Нафтогазе" (обеспечивает около 80% добычи газа) управленческая определенность отсутствует.
В условиях войны статус "и.о." — это не просто формальность:
- ослабленный мандат: временный статус затрудняет стратегическое планирование и принятие оперативных решений;
- международное доверие: сложнее привлекать финансирование и вести переговоры с иностранными партнерами и кредиторами;
- размытая ответственность: повседневные решения о ремонтах, накоплении газа, защите инфраструктуры и реагировании на обстрелы требуют конкретной личной ответственности.
Наиболее критической остается ситуация вокруг "Нафтогаза", ведь именно от него зависят объемы добычи и импорта газа, наполнение подземных хранилищ и стабильное теплоснабжение домов.
Что нужно сделать как можно скорее:
- Провести прозрачные конкурсы для назначения профессиональных и независимых руководителей с безупречной репутацией.
- Предоставить руководителям компаний полный объем полномочий для оперативного реагирования на вызовы войны.
- Если вопрос кадровой определенности не решается на уровне Кабмина и наблюдательных советов — безотлагательно вынести его на рассмотрение СНБО.
Кадровая стабильность в стратегической энергетике — это вопрос национальной безопасности. Цена ошибки этой зимой измеряется не деньгами, а светом и теплом в домах миллионов украинцев.
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