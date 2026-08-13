Апокалипсис — не единственный сценарий: зачем Украину пугают темной и холодной зимой

Кому выгодно запугивание "зимним апокалипсисом"?

Уже несколько недель в медиапространстве все чаще звучат прогнозы о якобы неизбежном энергетическом коллапсе следующей зимой. Одни эксперты говорят об отсутствии электроэнергии по 20 часов в сутки, другие — о масштабных проблемах с теплоснабжением в крупных городах, а некоторые прогнозируют даже фактический коллапс водоснабжения. Создается впечатление, что кто-то сознательно хочет переключить внимание украинцев с политических недальновидных решений властей на страх перед "неизбежным" зимним коллапсом.

Риски действительно серьезны. Россия продолжает систематически наносить удары по украинской энергетике, а особенно опасной остается нехватка средств ПВО, способных противостоять баллистическим ракетам. Но не стоит автоматически считать, что самый пессимистичный сценарий неизбежен.

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Украинская энергосистема по-прежнему обладает значительным запасом устойчивости: девять атомных энергоблоков обеспечивают базовую нагрузку; существует возможность импорта до 2,5 ГВт электроэнергии из ЕС; растут мощности возобновляемой энергетики; около 1,5 ГВт составляет вновь построенная распределенная газовая генерация.

Конечно, за последние годы можно и нужно было сделать больше — прежде всего в области развития распределенной генерации и защиты критической инфраструктуры. Однако даже возможное масштабное уничтожение тепловой генерации еще не будет означать автоматического коллапса Объединенной энергосистемы Украины. Ключевую роль будут играть состояние сетей, возможности передачи электроэнергии между регионами, работа атомной и распределенной генерации, импорт и способность быстро восстанавливать поврежденное оборудование.

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Более 1600 дней большой войны, тысячи ракет и десятки тысяч дронов общей стоимостью в десятки миллиардов долларов не смогли вывести из строя украинскую энергосистему. Это не повод недооценивать врага. Но также нет оснований превращать худший из возможных сценариев в единственный и неизбежный.

Вместо того чтобы раздувать панику, следует сосредоточиться на конкретных мерах: ускорении строительства распределенной генерации, особенно в крупных энергодефицитных городах; усилении физической защиты критически важной инфраструктуры; развитии энергоэффективности и термомодернизации жилого фонда.

И есть еще один важный фактор. Россия много лет пытается использовать зиму как оружие против Украины. Но война не может оставаться игрой в одни ворота. Украине необходимо наращивать собственные дальнобойные возможности и системно ослаблять ту критическую инфраструктуру РФ, которая обеспечивает финансирование и ведение агрессивной войны.

Поэтому главный вопрос сегодня не в том, будет ли зима сложной. Она почти наверняка будет непростой. Вопрос в другом: насколько хорошо мы к ней подготовимся — и позволим ли страху заменить профессиональный анализ.

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