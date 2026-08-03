"Эта зима объективно будет сложной": Украине не хватает еще 650 млн евро на энергетику, — Корецкий

В преддверии нового отопительного сезона энергетическая отрасль Украины нуждается еще около 650 млн евро международной поддержки. Премьер-министр Сергей Корецкий предупредил, что предстоящая зима будет непростой, поэтому темпы помощи от партнеров нужно сохранять.

В материале "Интерфакс-Украина" говорится, что об этом премьер-министр Сергей Корецкий заявил во время совещания с послами в Киеве.

По словам главы правительства, энергетическая устойчивость остается одним из четырех главных приоритетов государства наряду с обороной, финансовой стабильностью и продвижением к членству в Европейском Союзе.

И, в частности, на совещании он отметил, что Фонд поддержки энергетики Украины уже привлек более 2 млрд евро, однако для должной подготовки к зиме отрасли все еще не хватает около 650 млн евро.

В целом, по его мнению, из-за постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре предстоящий отопительный сезон будет сложным. Именно поэтому международные партнеры должны и дальше поддерживать Украину, а темпы привлечения помощи не должны снижаться.

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"Необеспеченная потребность отрасли накануне следующей зимы – около 650 млн. евро. Поэтому темп мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложная", – сказал он.

Кроме того, премьер отметил, что страна должна не только восстанавливать разрушенные объекты, но использовать возможность для модернизации энергосистемы. Из-за того, что старая советская инфраструктура была неэффективной, Украина может при поддержке союзников развивать современную распределенную генерацию, которая работает лучше и в то же время способствует уменьшению выбросов парниковых газов.

Также во время встречи Корецкий обратил внимание на рост российских атак по гражданской инфраструктуре, в частности по железной дороге. По его словам, Украине необходима дополнительная поддержка для обеспечения железнодорожной отрасли вагонами и локомотивами, и этот вопрос в ближайшее время будут обсуждаться с международными партнерами.

Напомним, что, по мнению военного и эксбанкира Андрея Онистрата, этой зимой в Украине света и отопления может почти не быть из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре и нехватке систем ПВО. Он оценил вероятность такого сценария в 95% и призвал украинцев уже сейчас готовиться к зиме и позаботиться об альтернативных источниках энергии.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал, что Россия, вероятно, снова сосредоточит удары по энергетической и тепловой инфраструктуре Украины во время отопительного сезона, чтобы сделать крупные города максимально непригодными для жизни.