Вероятность 95%: капитан ВСУ предупредил, что зимой в Украине может почти не быть света и отопления

Уже этой зимой в Украине может почти не быть света и отопления — к такому сценарию украинцам нужно готовиться уже сейчас. Такое мнение высказал военный и эксбанкир Андрей Онистрат, а также оценил вероятность развития событий в 95%.

В интервью YouTube-каналу "LIGA Бизнес" он заявил, что одной из главных проблем ближайших месяцев считает предстоящий отопительный сезон, который, по его словам, будет проходить в условиях войны и дефицита средств противовоздушной обороны.

Учитывая нынешнюю ситуацию с системами Patriot, по его мнению, украинцам нужно быть готовыми к тому, что зимой свет и отопление могут отсутствовать в течение длительного времени. Он оценил вероятность такого сценария примерно в 95% и подчеркнул, что воспринимать его следует как вполне реалистичный.

"Нам нужно готовиться к тому, что зимой света и отопления почти не будет. Каждый человек должен воспринимать это как очень реалистичный сценарий с вероятностью реализации 95%. Поэтому уже сейчас стоит запасаться генераторами, аккумуляторами и всем, что может обеспечить или накапливать электроэнергию", — сказал Онистрат.

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В этой связи военный советует уже сейчас позаботиться об альтернативных источниках энергии. В частности, он рекомендует купить генераторы, аккумуляторы и другое оборудование, которое поможет производить или накапливать электроэнергию. По его мнению, времени для подготовки достаточно, однако ближе к зиме необходимые товары могут стать дефицитными, а спрос на них резко вырастет.

Во время интервью Онистрата также спросили, стоит ли украинцам, имеющим такую возможность, временно выезжать из больших городов. Он ответил, что переезд в область не гарантирует лучшей ситуации с электроснабжением, поскольку в случае масштабных отключений они коснутся как столицы, так и близлежащих населенных пунктов. По его словам, разница может быть незначительной.

"Это немного снижает градус. Но это не значит, что если вы живете в Киевской области, то у вас будет светло, если его не будет в Киеве. Если его не будет в Киеве, то и в Киевской области, а возможно, в Киевской области его будет всего на 10% больше, чем в Киеве", — пояснил он.

В то же время Онистрат отметил, что жизнь за пределами больших городов сейчас несколько спокойнее из-за меньшего количества воздушных атак и пролетов вражеских средств поражения. Именно это, по его мнению, может быть одним из немногих преимуществ обитания в области, хотя существенно на ситуацию со светом это не повлияет.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказывал, что Россия, вероятно, снова сосредоточит удары по энергетической и тепловой инфраструктуре Украины во время отопительного сезона, чтобы сделать крупные города максимально непригодными для жизни. По его прогнозу, одним из главных рисков остается возможная потеря теплоснабжения во время сильных морозов.

Кроме того, графики отключения могут вернуться в Украину и в августе. Как рассказали в Министерстве энергетики, из-за ожидаемой аномальной жары и роста потребления электроэнергии "Укрэнерго" готовится к возможному введению графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.