Імовірність — 95%: капітан ЗСУ попередив, що взимку в Україні може майже не бути світла й опалення

Вже цієї зими в Україні може майже не бути світла та опалення — до такого сценарію українцям варто готуватися вже зараз. Таку думку висловив військовий та ексбанкір Андрій Оністрат, а також оцінив імовірність такого розвитку подій у 95%.

В інтерв'ю YouTube-каналу "LIGA Бізнес" він заявив, що однією з головних проблем найближчих місяців вважає майбутній опалювальний сезон, який, за його словами, проходитиме в умовах війни та дефіциту засобів протиповітряної оборони.

З огляду на нинішню ситуацію із системами Patriot, на його думку, українцям потрібно бути готовими до того, що взимку світло й опалення можуть бути відсутніми протягом тривалого часу. Він оцінив імовірність такого сценарію приблизно у 95% і наголосив, що сприймати його варто як цілком реалістичний.

"Нам треба готуватися до того, що взимку світла й опалення майже не буде. Кожна людина має сприймати це як дуже реалістичний сценарій з імовірністю реалізації 95%. Тому вже зараз варто запасатися генераторами, акумуляторами та всім, що може забезпечити або накопичувати електроенергію", — сказав Оністрат.

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У зв'язку з цим військовий радить уже зараз подбати про альтернативні джерела енергії. Зокрема, він рекомендує придбати генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допоможе виробляти або накопичувати електроенергію. На його думку, часу для підготовки ще достатньо, однак ближче до зими необхідні товари можуть стати дефіцитними, а попит на них різко зросте.

Під час інтерв'ю Оністрата також запитали, чи варто українцям, які мають таку можливість, тимчасово виїжджати з великих міст. Він відповів, що переїзд до області не гарантує кращої ситуації з електропостачанням, оскільки в разі масштабних відключень вони торкнуться як столиці, так і прилеглих населених пунктів. За його словами, різниця може бути незначною.

"Це трохи знижує градус. Але це не означає, що якщо ви живете в Київській області, то у вас буде світло, якщо його не буде в Києві. Якщо його не буде в Києві, то й у Київській області, а можливо, у Київській області його буде лише на 10% більше, ніж у Києві", — пояснив він.

Водночас Оністрат зазначив, що життя за межами великих міст нині дещо спокійніше через меншу кількість повітряних атак і прольотів ворожих засобів ураження. Саме це, на його думку, може бути однією з небагатьох переваг проживання в області, хоча істотно на ситуацію зі світлом це не вплине.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповідав, що Росія, ймовірно, знову зосередить удари на енергетичній та тепловій інфраструктурі України під час опалювального сезону, аби зробити великі міста максимально непридатними для життя. За його прогнозом одним із головних ризиків залишається можлива втрата теплопостачання під час сильних морозів.

Крім того, графіки відключення можуть повернутися в Україні й у серпні. Як розповіли у Міністерстві енергетики, через очікувану аномальну спеку та зростання споживання електроенергії "Укренерго" готується до можливого запровадження графіків обмеження потужності для промисловості й бізнесу.