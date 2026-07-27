РФ прагне зробити міста України непридатними для життя: чого чекати від атак взимку, — Харченко

Росія, ймовірно, знову зосередить удари на енергетичній та тепловій інфраструктурі України під час опалювального сезону, аби зробити великі міста максимально непридатними для життя.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телеканалу "Київ 24". За його словами, російські війська, як і в попередні роки, продовжать атакувати українську енергетику та систему теплопостачання. Зокрема, це є частиною стратегії РФ, спрямованої на те, щоб максимально ускладнити життя мешканців українських міст під час зими.

"Чи можемо ми очікувати атак на нашу систему опалення? Чи можуть бути нові удари по енергетиці? Так, ми їх очікуємо. І так, вони обов'язково будуть. Треба бути об'єктивними й розуміти, що ворог і надалі атакуватиме. Його мета — зробити міста України максимально непридатними для життя. На жаль, Росія вже кілька років поспіль послідовно реалізує цю стратегію", — сказав Харченко.

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Водночас, за словами експерта, після складного минулого опалювального сезону в Україні значно посилили підготовку до можливих ударів. Найбільший обсяг робіт зараз виконують у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Харченко зазначив, що масштаби нинішньої підготовки можна порівняти із сукупним обсягом робіт, виконаних за кілька попередніх років. Він пояснив, що після минулої зими влада нарешті врахувала рекомендації інженерів і фахівців з енергетики та критичної інфраструктури, які тривалий час наголошували на необхідності зміцнення системи.

Також в ефірі він пояснив, що одним із головних ризиків залишається можлива втрата теплопостачання під час сильних морозів. Саме тому в міжсезоння активно реалізують проєкти, спрямовані на посилення стійкості енергетичної та теплової інфраструктури.

Крім того, Харченко наголосив, що жодних гарантій повного захисту не існує. За його словами, результат майбутньої зими залежатиме від двох чинників — наскільки ефективно Україна встигне підготувати критичну інфраструктуру та якою буде інтенсивність російських атак.

"Про необхідність таких рішень говорили вже три роки, але під час війни багато хто сподівався, що якось вдасться обійтися. Тепер усі зрозуміли, що так не буде. Потрібно інвестувати в захист інфраструктури, і великі міста справді вкладають значні кошти та реалізовують масштабні проєкти в міжсезоння. Водночас ніхто не може гарантувати, що після цієї підготовки жодні атаки не становитимуть загрози. Зараз усе залежить від того, хто виявиться сильнішим — ми у підготовці чи ворог у своїх атаках", — сказав фахівець.

Раніше Дмитро Кулеба розповідав, що Україна входить у період "тотальної війни", коли і Київ, і Москва матимуть достатньо ракет та дронів для систематичних ударів по економіці одне одного. За його словами, через це українці можуть зіткнутися з перебоями в постачанні продуктів та іншими труднощами в повсякденному житті.

Крім того, президент Володимир Зеленський раніше попереджав, що Україну може чекати дуже важка зима 2026–2027 років, якщо Росія піде шляхом подальшої ескалації війни. За його словами, під загрозою можуть опинитися енергетика, логістика та сільське господарство, а російські удари здатні охопити практично всі регіони країни.