Тотальна війна та нестача продуктів: Кулеба попередив про непрості часи через нові удари РФ (відео)

Колишній глава міністерства зовнішніх справ, громадський діяч Дмитро Кулеба розповів, що очікуватиме українців протягом найближчого часу, коли війна триватиме і коли Україна й Росія матимуть зброю для взаємних ударів. Зі слів Кулеби, українці можуть відчути перебої з продуктами та інші неприємності. Що, на думку експосадовця, очікує Україну протягом найближчого часу?

Коментар щодо продовження війни та погіршення ситуації в Україні з'явився 22 липня відео на YouTube-каналі Кулеби. Громадський діяч заявив, що українців очікують перебої з продуктами й що попереду — важкий етап війни.

Зима 2026-2027 року — коментар Дмитра Кулеби див. з 42:06

"У нас розпочинається тотальна війна, і це велика біда. І у нас, і у них буде достатня кількість ракет і дронів, щоб методично вибивати економіку один одного. І попереду дуже непрості часи з точки зору банального побутового життя", — пролунало на відео.

Кулеба запропонував згадати перші дні вторгнення у 2022 році, коли українці не бачили перебоїв з продуктами й також "ціни в супермаркетах були більш-менш".

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"А тепер почнуться перебої [з продуктами], бо вибиватиметься і топитися, топитиметься все. Я вірю, звісно, що все буде добре, але зараз етап, в який ми заходимо, дуже важкий", — заявив колишній міністр.

Серед іншого, Кулеба також розповів, що потрібно робити, щоб знищити економіку РФ. На думку Кулеби, для цього слід топити тіньовий флот, посилити санкції ЄС та США, затвердити законопроєкт Ліндсі Грема про покарання для покупців російської нафти.

Продовження війни — чого очікують взимку 2026-2027 років

Зазначимо, у липні громадські діячі та військові висловлювались щодо подальшого перебігу війни РФ проти України та ситуації яка може скластись взимку 2026-2027 року. Серед інших, з'явилась заява очільника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута. На думку Чмута, жителям великих міст краще виїздити у села та маленькі міста, оскільки росіяни можуть пошкодити критичну інфраструктуру. Про зиму 2026-2027 року також говорив генерал-майор запасу Сергій Кривонос. Зі слів військового, якщо росіяни пошкодять інфраструктуру, то, наприклад, Київ через 4-5 днів "потоне у нечистотах". Він також підтримав ідею виїзду у менші населені пункти, але зауважив, що далеко не усі люди можуть дослухатись до таких порад. Зокрема, змушені залишитись громадяни, які працюють на підприємствах ВПК. Крім того, у Кривоноса є зауваження щодо підготовки столиці до зими та слабший, ніж у РФ, розвиток вітрової та сонячної генерації.

Тим часом росЗМІ наводять дані про продовження війни та про наближення мобілізації у РФ. Одна з ознак — оновлення обов'язків Росгвардії під час заворушень при мобілізації.