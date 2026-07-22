"Захлинеться в нечистотах": до чого готуватись Києву взимку 2026-2027 року, — генерал (відео)

Генерал-майор запасу Сергій Кривонос висловився щодо ситуації у Києві, яка може скластись через удари Російської Федерації взимку 2026-2027 років. На думку Кривоноса, українська столиця протягом 4-5 днів може "захлинутись" у нечистотах. Що очікує киян у холодну пору року та як підготуватись?

Заява Кривоноса пролунала під час інтерв'ю на YouTube-каналі медіа "Апостроф", яке з'явилось після щотижневих ударів балістики РФ по Києву при дефіциті протибалістичних ракет для ЗРК Patriot. Генерал-майор спершу прокоментував серію ударів України по нафтопереробних заводах, через що росіяни почали потерпати від паливної кризи. Далі зауважується, що у РФ набудувати багато сонячних та вітрових електростанцій, тим часом як українці не проявляють також активності. При цьому попереду громадян України в цілому та мешканців Києва зокрема очікує холодна пора року та нові удари росіян по інфраструктурі. Може статись, що не працюватиме каналізація і тоді столиця "потоне у нечистотах", сказав Кривонос. В підсумку генерал вважає, що людям краще тимчасово переїздити у села та менші міста.

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Удари по Києву — коментар Кривоноса див. з 1:01:48

Гість студії сказав, що є різниця підготовкою до зими Києва та інших міст. З його слів, у Кременчуку чи не на кожній школі є сонячні батареї, встановлені на західні гранти. У Харкові усі потреби закриваються державою. Тим часом у столиці він бачить, як гроші "закатують в асфальт та реконструкції".

"Якщо не буде світла, то не буде води, а якщо не буде води, то усі [нечистоти] замерзнуть. І ми захлинемось протягом 4-5 днів. Я маю на увазі Київ. І до цього треба готуватися", — заявив Кривоніс.

Військовий визнав, що у селах та невеликих містах справді більше шансів пережити зиму у кращих умовах. Водночас, він нагадав про підприємців та, наприклад, робітників ВПК, які не можуть виїхати, бо виробничі потужності — у великих містах.

"Так куди? Ну от [треба виїхати] 5,5 млн, хай 5 млн. А що у нас всі тут сільські і всі поїдуть додому? От куди виїжджати, коли в нього робота тут? Такі речі взагалі не можна говорити. Навпаки, треба казати: "Ми створили запаси, які дозволять вам відчувати себе впевнено і спокійно. Не переживайте, ви нас обрали, ми вас захистимо", — заявив Кривонос.

Ще одне питання, яке зачепили під час інтерв'ю, стосувалась захисту фермерів, які збирають урожай і можуть його втратити через удари РФ. Кривоніс запрошував подумати над захистом цієї сфери з використанням, наприклад, малої ППО. Крім того, військовий у відставці пропонує звернутись до "мільярдерів-землевласників", які мають встановити такий захист.

Удари по Києву — що буде взимку

Зазначимо, 20 липня волонтер та засновник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут висловився щодо ситуації, яка може скластись у Києві після ударів РФ. На думку Чмута, частині киян справді краще виїхати зі столиці та облаштувати життя у селах та невеликих містах.

Тим часом у липні відбулось три масованих ракетно-дронових удари РФ по Києву — 2, 6 та 19 липня. Останній удар 19 липня по Києву містив найбільшу кількість балістичних ракет за всю війну, повідомили у Повітряних силах. Згідно з даними командування, летіло 40 балістик, з яких збили 17: росіяни зруйнували вхід на станцію метрополітену "Луб'янська" та спалили склад з кількома сотнями тисяч книг.

Нагадуємо, 21 липня Фокус зібрав інформацію про можливий перебіг зими 2026-2027 та про те, що може очікувати киян та українців.