Ракета РФ влучила у підземний перехід біля метро "Лук'янівська": як наразі курсують потяги (відео)

Російський ракетний удар по Києву в ніч на 19 липня пошкодив станцію метро "Лукʼянівська" та підземний пішохідний перехід, де під час атаки ховалися люди. Через руйнування станцію тимчасово закрили, а рух громадського транспорту в районі зазнав суттєвих змін.

Видання "Радіо Свобода" оприлюднило відео, на якому видно наслідки російського удару по підземному пішохідному переходу біля станції метро "Лукʼянівська".

На оприлюднених кадрах зафіксовано пряме влучання ракети у підземний перехід. Унаслідок удару на місці утворилася велика вирва, а сам перехід зазнав значних руйнувань.

Про пережите після чергового удару по Лук'янівці розповіла місцева мешканка Алла у коментарі "Новини Live". За її словами, вона працює неподалік місця влучання та живе лише за квартал від нього. Жінка не стримувала емоцій, зазначивши, що район лише почав повертатися до нормального життя після попередніх атак.

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"Я тут працюю, ось поряд, через квартал живу, так що це завжди. Але йду і плачу. Люди почали тільки повертатися, і в нас з'явилася якась можливість купити овочі, крупи, ягоди. І ось знову", — сказала вона.

Близько шостої ранку в Київській міській державній адміністрації повідомили, що станцію метро "Лукʼянівська" тимчасово закрили через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею. Поїзди Сирецько-Печерської лінії почали проїжджати станцію без зупинки.

У КМДА також зазначили, що працівники метрополітену одразу розпочали ліквідацію наслідків удару. Фахівці проводили роботи для відновлення роботи ескалаторів, пасажирської автоматики та перевіряли технічний стан станції, аби забезпечити її безпечне відкриття.

Про масштаби руйнувань також повідомила журналістка "Київ24", яка працювала біля станції. За її словами, територію навколо наземного вестибюля повністю перекрили, а доступ дозволили лише екстреним службам, комунальникам та працівникам метрополітену.

Як повідомила журналістка, у будівлі вибито всі вікна, пошкоджене зовнішнє облицювання, а частина стелі обвалилася через потужну вибухову хвилю. Усередині станції працівники демонтовували пошкоджені конструкції, прибирали скло та будівельне сміття, а інженери проводили обстеження ескалаторів і систем безпеки.

Водночас вона наголосила, що це вже дев'ятий випадок пошкодження станції метро "Лукʼянівська" внаслідок російських обстрілів від початку повномасштабного вторгнення.

"Через пошкодження наземного вестибюля станцію тимчасово закрили для пасажирів. Наразі поїзди Сирецько-Печерської лінії проїжджають "Лук'янівську" без зупинки. Фахівці вже обстежують конструкції, відновлюють роботу ескалаторів, а також перевіряють інженерні системи станції. Зараз проводяться всі необхідні роботи, щоб якнайшвидше та безпечно відновити її роботу",- пояснила вона.

Близько дев'ятої ранку Київська міська військова адміністрація повідомила, що через наслідки масованої атаки в столиці окрмі деяких станцій метро, тимчасово змінено рух громадського транспорту. Причиною стали пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках міста.

Із затримками курсували тролейбуси № 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31 та 33, трамваї № 14, 15 і 18, а також автобуси № 2, 9, 50 та 112. Для маршрутів трамваїв № 14 і 15 організували тимчасове автобусне сполучення № 14-Т, а частину тролейбусних і автобусних маршрутів тимчасово скоригували.

Згодом, близько 10:40, у КМВА розповіли про додаткові зміни. Було скориговано рух автобусів № 9, 14-Т та 50. Зокрема, автобуси № 9 і № 14-Т почали курсувати через бульвар Вацлава Гавела, вулиці Волноваську та Миколи Василенка, після чого поверталися на свої звичні маршрути. Автобус № 50 спрямували через вулиці Юрія Іллєнка, Митрофана Довнар-Запольського, Ростиславську та В'ячеслава Чорновола.

У міській владі наголосили, що рух громадського транспорту й надалі може коригуватися відповідно до оперативної ситуації та перебігу відновлювальних робіт після російської атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Унаслідок обстрілу в різних районах столиці були пошкоджені житлові будинки та спалахнули пожежі. За даними моніторингових каналів, о2 ночі у напрямку міста росіяни випустили близько 30 балістичних ракет.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що в ніч на 19 липня Росія запустила по Україні 41 ракету та 125 безпілотників, а головною ціллю атаки був Київ. Українські сили ППО збили 126 повітряних цілей, однак частині ракет і дронів все ж вдалося влучити.