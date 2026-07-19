Масована атака по Україні: РФ запустила "Циркони", "Іскандери" та сотні дронів, — наслідки (фото)

У ніч на 19 липня російська армія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні за останній час. Основною ціллю ворога став Київ,.

Як повідомляють Повітряні сили ЗС України, атака розпочалася ще о 18:00 18 липня та тривала всю ніч. Загалом російські війська випустили по Україні 41 ракету та 125 безпілотників різних типів.

За даними військових, під час атаки Росія використала десять гіперзвукових ракет "Циркон", 25 балістичних ракет "Іскандер-М" і С-400, три протикорабельні ракети "Онікс" та три керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Крім ракет, окупанти спрямували на українські міста 125 безпілотників. Серед них були ударні "Шахеди", "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори "Пародія" та баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Зазначається, що пуски здійснювалися з Курської, Брянської та Орловської областей Росії, району Міллерового, а також із тимчасово окупованого Криму.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ

Та все ж українське небо захищали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, Сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО збили або подавили 126 повітряних цілей. Українські захисники знищили 18 ракет, серед яких 17 "Іскандерів", "Цирконів" і С-400, а також одну керовану авіаційну ракету Х-59/69. Крім того, вдалося знешкодити 108 ворожих безпілотників.

Водночас частина засобів повітряного нападу досягла своїх цілей. За інформацією Повітряних сил, зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 18 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що станом на ранок атака ще тривала, адже в повітряному просторі залишалися кілька російських безпілотників. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях до завершення небезпеки.

Наслідки удару ЗС РФ по Запоріжжю — що відомо

Як розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, у ніч на 19 липня Запорізька область протягом кількох годин перебувала під масованою російською атакою. Ворог неодноразово створював загрозу ударів керованими авіабомбами, балістичними ракетами та ударними безпілотниками, а в регіоні лунали вибухи.

Удар ЗС РФ по Запоріжжю 19 липня Фото: Іван Федоров

За словами Федорова, перші наслідки атаки зафіксували вже після опівночі. У Запоріжжі виникли пожежі та руйнування, зокрема загорілася будівля одного з вищих навчальних закладів. Також через влучання російського безпілотника спалахнув приватний будинок в одному з районів міста.

Спочатку інформації про постраждалих не було, однак згодом стало відомо, що внаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Вранці очільник ОВА повідомив, що через російські удари, завдані напередодні та в ніч на 19 липня, пошкоджень зазнали житлові будинки у Шевченківському, Дніпровському та Олександрівському районах Запоріжжя. Загалом понівечено 51 приватний будинок та одну нежитлову будівлю. У більшості осель вибито вікна й двері, пошкоджено покрівлі, а в окремих будинках частково зруйновано стіни. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілів і станом на ранок закрили вибиті вікна у 30 будинках.

Крім того, російський безпілотник знову атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області. Завдяки завчасному рішенню про евакуацію пасажирів вдалося уникнути жертв. Попередньо відомо про легке поранення однієї провідниці.

Удар ЗС РФ по пасажирському поїзду у Запорізькій області Фото: Укрзалізниця Удар ЗС РФ по пасажирському поїзду у Запорізькій області Фото: Укрзалізниця

Також вранці 19 липня російські війська атакували FPV-дроном автомобіль загону швидкого реагування міжнародної організації Червоного Хреста у Вільнянську. Внаслідок удару транспортний засіб загорівся. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Обстріл Києва 19 липня — які наслідки атаки

Найбільший удар під час масованої російської атаки в ніч на 19 липня припав саме на Київ. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, вибухи та падіння уламків зафіксували одразу у п'яти районах міста. Внаслідок обстрілу спалахнули житлові будинки, офісні та адміністративні будівлі, супермаркет, гуртожиток, складські приміщення й автомобілі, а також є значні руйнування цивільної інфраструктури.

Найскладніша ситуація склалася у Солом'янському районі. Там російські засоби ураження пошкодили житлову та нежитлову забудову. Також виникли масштабні пожежі в офісній будівлі, супермаркеті, п'ятиповерховому житловому будинку та інших спорудах.

Крім того, уламки впали біля багатоповерхівки, де вибило вікна, а з другого поверху врятували людину.

Атака ЗС РФ по Києву у ніч на 19 липня Фото: ДСНС Атака ЗС РФ по Києву у ніч на 19 липня Фото: ДСНС Києва

Зокрема, у Шевченківському районі уламки спричинили пожежу в житловому будинку, триповерховій прибудові до адміністративної будівлі та на території нежитлової забудови. Також пошкоджено понад десять припаркованих автомобілів, а в сусідньому житловому будинку вибито вікна. Саме тут рятувальники під час ліквідації наслідків виявили загиблого.

Натомість у Деснянському районі внаслідок атаки сталися пожежі на території нежитлової забудови, загорілися складські приміщення, покрівля будівлі та автомобілі. У Дніпровському районі горіли гуртожиток, нежитлова будівля та транспортні засоби. А от у Святошинському районі російський удар пошкодив приватний житловий будинок, звідки надзвичайники врятували чотирьох людей.

На жаль, як повідомили у ДСНС, внаслідок нічної атаки загинула одна людина. Спочатку було відомо про вісьмох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла до 15. За інформацією Віталія Кличка, дев'ятеро людей залишаються в лікарнях, троє з них перебувають у тяжкому стані.

Станом на ранок рятувальники продовжували працювати на місцях найбільших руйнувань у Солом'янському та Шевченківському районах. Частину пожеж уже вдалося ліквідувати, однак аварійно-рятувальні роботи тривали, а інформація про остаточні наслідки російської атаки ще уточнювалася.

Атака ЗС РФ по Київщині у ніч на 19 липня — деталі

Як повідомили у ДСНС, одні з найсерйозніших наслідків нічної російської атаки на Київщину зафіксували у Бучанському районі. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа на одному з об'єктів, де вогонь охопив дві складські будівлі загальною площею близько 100 тисяч квадратних метрів.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, однак роботи з її ліквідації тривали. До гасіння залучили понад 200 співробітників ДСНС, 73 одиниці спеціальної техніки, а також три гелікоптери.

Наслідки удару ЗС РФ по Київській області Фото: ДСНС

У поліції Київської області уточнили, що через російську атаку у Бучанському районі пошкоджено п'ять складських приміщень, ще дві складські будівлі повністю знищено. Також постраждали двоє людей — чоловік і жінка. Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували, жінці також знадобилася допомога.

Нагадаємо, що в ніч на 19 липня російські війська атакували Київ. Спочатку повідомлялося про пошкодження багатоквартирного будинку в Шевченківському районі та пожежу в районі ТРЦ і автомобілів у Дніпровському районі, а згодом стало відомо про займання приватного будинку у Святошинському районі. За даними моніторингових каналів, тоді у бік Києва було запущено близько 30 балістичних ракет.

Раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що під час останніх атак по великих містах України почали застосовувати ракети зі шрапнеллю та дедалі більше реактивних безпілотників. Основна ціль ворога — завдати максимальних руйнувань і знизити ефективність української протиповітряної оборони.