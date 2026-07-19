Росія випустила по Києву рекордну кількість балістики: що відомо про наслідки атаки

Росіяни атакували столичний регіон рекордною кількістю балістичних ракет, констатують моніторингові канали. Внаслідок ударів загинула 1 людина, також є постраждалі.

У ніч на неділю, 19 липня, російські війська випустили по Києву та області близько 40 балістичних ракет "Іскандер-М", "Циркон", а також "С-400". Про це повідомили моніторингові канали.

ЗС РФ атакували столицю, залучивши, певно, рекордну кількість балістики за ніч, яку спрямували по Києву та околицям.

Райони пусків ракет Фото: з відкритих джерел

Ракети запускали з Брянської, Курської та Ростовської областей РФ.

Наслідки ударів балістикою по Києву

Пошкоджений будинок у Києві Фото: ДСНС

За інформацією глави КМДА Віталія Кличка, влучання та пожежі зафіксовано у 5 районах української столиці.

Дніпровський район

Фіксувалося задимлення поблизу торговельного центру, внаслідок падіння уламків сталося загоряння в гуртожитку.

Деснянський район

Було влучання на територію нежитлової забудови, зафіксоване загоряння автомобілів, покрівлі нежитлової будівлі та в приміщенні складів.

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Солом'янський район

Є влучання на території нежитлової забудови, пожежа в будівлі супермаркету та в житловому будинку поруч, уламки впали біля житлового будинку. Також фіксували пожежу та руйнування в нежитловій будівлі.

Шевченківський район

Унаслідок падіння уламків горіла триповерхова прибудова до адміністративної будівлі, пошкоджені понад десять припаркованих автомобілів, у житловому будинку поруч вибиті вікна. Також виникла пожежа на території нежитлової забудови.

Святошинський район

Є влучання в приватний житловий будинок.

ДСНС інформує, що внаслідок атаки у Києві загинула 1 людина, ще 15 постраждало.

Наразі тривають роботи у Шевченківському районі, де вогнеборці локалізували пожежі нежитлових будівель та на відкритій території, а також у Солом'янському районі на місці пошкодження 5-поверхового житлового будинку.

Ліквідація наслідків атаки Фото: ДСНС

Ситуація у Київській області

Т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Руслан Олійник повідомив, що унаслідок масованої атаки в Бучанському районі постраждали двоє людей.

Жінка отруїлася продуктами горіння й після огляду лікарів її відпустили додому. У той же час чоловіка з множинними осколковими пораненнями тіла госпіталізували до обласної лікарні, де він отримує необхідну медичну допомогу.

Пожежа на складах на Київщині Фото: ДСНС

Внаслідок ворожої атаки також пошкоджено складські приміщення та виникли пожежі.

У ДСНС інформують, що рятувальники локалізували та наразі ліквідовують масштабну пожежу у Бучанському районі. Вогонь, як повідомляється, охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів.

Рятувальники ліквідовують пожежі на складах Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучено понад 200 рятувальників, 73 одиниці техніки, у тому числі 3 гелікоптери.

Нагадаємо, Фокус писав про перші наслідки атаки.

Також повідомлялося про атаку балістикою по Києву 16 липня. Удари припали на Дарницький та Святошинський райони.