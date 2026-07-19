Россия выпустила по Киеву рекордное количество баллистики: что известно о последствиях атаки

Россияне нанесли удар по столичному региону рекордным количеством баллистических ракет, сообщают мониторинговые каналы. В результате ударов погиб 1 человек, также есть пострадавшие.

В ночь на воскресенье, 19 июля, российские войска выпустили по Киеву и области около 40 баллистических ракет "Искандер-М", "Циркон", а также "С-400". Об этом сообщили мониторинговые каналы.

ВС РФ атаковали столицу, задействовав, по всей видимости, рекордное количество ракет за ночь, которые были нацелены на Киев и его окрестности.

Районы запуска ракет Фото: из открытых источников

Ракеты запускались из Брянской, Курской и Ростовской областей РФ.

Последствия ракетных ударов по Киеву

Поврежденный дом в Киеве Фото: ГСЧС

По информации главы КГГА Виталия Кличко, удары и пожары зафиксированы в 5 районах украинской столицы.

Днепровский район

Было зафиксировано задымление вблизи торгового центра, в результате падения обломков произошло возгорание в общежитии.

Відео дня

Деснянский район

Были зафиксированы попадания на территорию нежилой застройки, возгорания автомобилей, кровли нежилого здания и в помещениях складов.

Соломенский район

Зафиксированы попадания на территории нежилой застройки, пожар в здании супермаркета и в расположенном рядом жилом доме, обломки упали возле жилого дома. Также зафиксированы пожар и разрушения в нежилом здании.

Шевченковский район

В результате падения обломков загорелась трехэтажная пристройка к административному зданию, повреждено более десяти припаркованных автомобилей, в соседнем жилом доме выбиты окна. Также возник пожар на территории нежилой застройки.

Святошинский район

Зафиксировано попадание в частный жилой дом.

ГСЧС сообщает, что в результате атаки в Киеве погиб 1 человек, еще 15 получили ранения.

В настоящее время ведутся работы в Шевченковском районе, где пожарные локализовали пожары в нежилых зданиях и на открытой территории, а также в Соломенском районе на месте повреждения 5-этажного жилого дома.

Устранение последствий атаки Фото: ГСЧС

Ситуация в Киевской области

Вр.и.о. главы Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник сообщил, что в результате массированной атаки в Бучанском районе пострадали два человека.

Женщина отравилась продуктами горения, и после осмотра врачей ее отпустили домой. В то же время мужчину с множественными осколочными ранениями тела госпитализировали в областную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Пожар на складах в Киевской области Фото: ГСЧС

В результате вражеской атаки также были повреждены складские помещения и возникли пожары.

В ГСЧС сообщают, что спасатели локализовали и в настоящее время ликвидируют крупный пожар в Бучанском районе. Огонь, как сообщается, охватил два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

Спасатели тушат пожары на складах Фото: ГСЧС

К тушению пожара привлечены более 200 спасателей и 73 единицы техники, в том числе 3 вертолета.

Напомним, что Фокус писал о первых последствиях атаки.

Также сообщалось о ракетном обстреле Киева 16 июля. Удары пришлись на Дарницкий и Святошинский районы.