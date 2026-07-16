Россияне обстреляли ракетами два района Киева: вспыхнули пожары, погибли люди (фото)

Пострадали шесть жителей столицы. В том числе 16-летний юноша. Троих раненых медики госпитализировали.

Воздушную тревогу в украинской столице объявили после полуночи, когда уже звучали сирены — были слышны взрывы от баллистических ракет. Впоследствии стало известно, что подверглись атаке два района Киева: Дарницкий и Святошинский, сообщают мэр города Виталий Кличко и ГСЧС:

Россияне обстреляли Киев ракетами Фото: Нацполиция

Дарницкий район: произошел пожар в административно-складском здании, в припаркованных рядом грузовых автомобилях и в складском здании. Пожар ликвидирован. К сожалению, два человека погибли. Два человека получили травмы, среди них один ребенок.

Святошинский район: в результате попадания снаряда произошел пожар в одноэтажном складском помещении. Трое человек пострадали. В настоящее время пожар локализован.

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Позже Кличко уточнил, что среди пострадавших есть 16-летний подросток.

"Два человека погибли в Киеве в результате атаки врага. Пострадали шесть жителей столицы, в том числе 16-летний юноша. Троих раненых медики госпитализировали", — отметил мэр.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

В Нацполиции сообщили, что на местах обстрела в настоящее время работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии России и фиксируют очередное военное преступление против гражданского населения.

Напомним, "Фокус" писал об атаке на Киев в ночь на 16 июля.

Также был атакован военный аэродром в Энгельсе(Россия), откуда россияне обстреливают Украину.