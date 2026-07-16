В Киеве раздались мощные взрывы: россияне обстреливают столицу баллистическими ракетами, поднялся дым

В ночь на 16 июля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Враг нанес ракетный удар по столице, в сети сообщают о сильном пожаре.

Сильные взрывы, в частности, были слышны на левом берегу Киева, сообщила корреспондент Фокуса. В это время была объявлена воздушная тревога в ряде центральных, восточных и южных областей.

Около 00:45 Воздушные силы сообщили, что в направлении Киева зафиксирована баллистическая ракета. В последующие минуты были зафиксированы еще несколько запусков высокоскоростных ракет в сторону столицы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:50

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил нападение на столицу. Он отметил, что Киев подвергся удару баллистических ракет со стороны России.

"Находитесь в безопасных местах! Враг обстреливает город ракетами!", — отметил Ткаченко.

Відео дня

Журналист Андрей Смолий сообщил, что в Киеве после атаки начался пожар. Над городом поднялся дым.

Около 01:00 враг вновь запустил баллистические ракеты по столице. Военно-воздушные силы сообщили, что в направлении Киева было зафиксировано еще как минимум 4 ракеты, после чего в городе вновь раздались сильные взрывы.

Что известно о последствиях ракетного удара по Киеву

Вскоре мэр Виталий Кличко сообщил о первых последствиях вражеского обстрела. По его данным, они зафиксированы в двух районах столицы — Дарницком и Святошинском.

В Святошинском районе произошло попадание в складские помещения. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков ракеты на территории нежилой застройки.

Через некоторое время мэр уточнил, что по другому адресу в Дарницком районе произошло попадание в нежилое здание. На месте возникли пожары.

Новость дополняется…

Напомним, 15 июля "Шахед" совершил нападение на АЗС в Житомирской области: Сергей "Флеш" высказал предположение, что противник мог использовать ретрансляторы в Беларуси.

На днях враг также ночью обстрелял Киев баллистическими ракетами: власти сообщали о пожарах, возникших в результате ударов.