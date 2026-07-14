В Киеве раздались сильные взрывы: столица подверглась удару баллистических ракет, вспыхнули пожары
В ночь на 14 июля в Киеве прогремела серия взрывов. Россияне запустили по столице баллистические ракеты.
Громкие взрывы, в частности, были слышны на левом берегу Киева, сообщила около 00:20 корреспондентка Фокуса. В это время в столице и ряде северных, восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного обстрела.
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил, что столица подверглась обстрелу баллистическими ракетами.
"Оставайтесь в укрытиях! Киев подвергается баллистическому обстрелу", — отметил Ткаченко.
До этого каналы мониторинга и Военно-воздушные силы предупреждали об угрозе применения противником баллистического оружия с северного направления. Военно-воздушные силы также фиксировали запуски ракет в направлении Киева.
В Киеве произошли пожары после обстрела
Через несколько минут Тимур Ткаченко сообщил, что в Голосеевском районе Киева зафиксирован пожар. Позже чиновник уточнил, что пожары зафиксированы по двум адресам в этом районе.
"В Голосеевском районе произошли возгорания по двум адресам", — говорится в сообщении главы КМВА.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Голосеевском районе пожары фиксируются на территории нежилых зданий. Россияне нанесли удар по складским помещениям.
"В Голосеевском районе по двум адресам произошли попадания в складские помещения. Пожары", — отметил мэр.
Позже в КМВА добавили, что последствия вражеской атаки также зафиксированы в Дарницком районе. Там горят автомобили после российских ударов.
На момент публикации информации о других последствиях атаки или пострадавших не поступало.
Напомним, 13 июля глава ОГА сообщил, что РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: в результате обстрела в городе сгорели автобусы.
Кроме того, во время ночной атаки 13 июля РФ нанесла удар по жилому многоэтажному дому в Одессе.