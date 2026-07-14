В Киеве раздались сильные взрывы: столица подверглась удару баллистических ракет, вспыхнули пожары

В ночь на 14 июля в Киеве прогремела серия взрывов. Россияне запустили по столице баллистические ракеты.

Громкие взрывы, в частности, были слышны на левом берегу Киева, сообщила около 00:20 корреспондентка Фокуса. В это время в столице и ряде северных, восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного обстрела.

На фоне угрозы в ряде областей была объявлена воздушная тревога Фото: Скриншот

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупредил, что столица подверглась обстрелу баллистическими ракетами.

"Оставайтесь в укрытиях! Киев подвергается баллистическому обстрелу", — отметил Ткаченко.

До этого каналы мониторинга и Военно-воздушные силы предупреждали об угрозе применения противником баллистического оружия с северного направления. Военно-воздушные силы также фиксировали запуски ракет в направлении Киева.

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В Киеве произошли пожары после обстрела

Через несколько минут Тимур Ткаченко сообщил, что в Голосеевском районе Киева зафиксирован пожар. Позже чиновник уточнил, что пожары зафиксированы по двум адресам в этом районе.

"В Голосеевском районе произошли возгорания по двум адресам", — говорится в сообщении главы КМВА.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Голосеевском районе пожары фиксируются на территории нежилых зданий. Россияне нанесли удар по складским помещениям.

"В Голосеевском районе по двум адресам произошли попадания в складские помещения. Пожары", — отметил мэр.

Позже в КМВА добавили, что последствия вражеской атаки также зафиксированы в Дарницком районе. Там горят автомобили после российских ударов.

На момент публикации информации о других последствиях атаки или пострадавших не поступало.

Напомним, 13 июля глава ОГА сообщил, что РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: в результате обстрела в городе сгорели автобусы.

Кроме того, во время ночной атаки 13 июля РФ нанесла удар по жилому многоэтажному дому в Одессе.