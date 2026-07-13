Россия атаковала Одессу дронами и ракетами: есть попадания и пострадавшие, сгорели автобусы (фото)

Утром 13 июля враг в очередной раз нанёс удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела на территории одного из автопарков загорелись 6 автобусов. Ещё 11 автобусов и 6 автомобилей получили повреждения.

Олег Кипер, глава Одесской ОГА, сообщил, что россияне также нанесли удар по территории санатория, в частности по зданию учреждения. По предварительным данным, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека: двое — на территории автопарка и ещё двое — на территории санатория.

Россияне ранили четырех человек в Одесской области Фото: Одесская ОВА

По предварительным данным, пострадали трое мужчин — 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"На местах работают все соответствующие службы. Работы по ликвидации последствий продолжаются", — сообщил Кипер.

Председатель Одесской МВА Сергей Лысак рассказал, что ночь в Одессе прошла под звуки воздушных тревог. Он подтвердил, что в результате вражеской атаки была повреждена территория автотранспортного предприятия, где загорелись автобусы. Также он сообщил, что россияне ранили ребенка.

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"Среди пострадавших в результате утренней атаки на город — пятилетний ребенок. С резаными ранами его госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь", — сообщил Лысак.

Также повреждены 4 частных дома.

Фото: ГСЧС

Россияне атаковали гражданские объекты в Одесской области Фото: ГСЧС

"Сегодня россияне вновь "нанесли удар" по абсолютно гражданским объектам — обычным пассажирским автобусам в Одессе, обычным жилым домам в Запорожье, обычной больнице в Харьковской области. Каждый день такой войны России против жизни лишь доказывает правильность поддержки Украины со всех точек зрения: оборонной, политической и просто человеческой", — отметил Лысак.

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что в ночь на 13 июля (с 18:00 12 июля) противник нанес удар 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ АР Крым и 134 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Миллерово — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, средствами противовоздушной обороны были сбиты/подавлены 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 123 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА в 5 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках.

"Кроме того, утром противник нанес повторный авиационный удар по Одесской области. Результаты боевых действий и последствия атаки уточняются", — сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Напомним, Фокус сообщал об атаке россиян на Одесскую область.

Утром 13 июля стало известно, что один из российских боевых дронов залетел на территорию Молдовы, где взорвался недалеко от села Копанка.