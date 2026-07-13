РФ атакувала Одесу дронами та ракетами: є влучання та постраждалі, згоріли автобуси (фото)

Зранку 13 липня ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілу на території одного з автопарків спалахнули 6 автобусів. Ще 11 автобусів і 6 автомобілів зазнали пошкоджень.

Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, повідомив, що також росіяни уразили територію санаторію, зокрема, будівлю закладу. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини: двоє — на території автопарку та ще двоє — на території санаторію.

Росіяни поранили чотирьох людей на Одещині Фото: Одеська ОВА

Попередньо, постраждало троє чоловіків — 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

"На місцях працюють усі відповідні служби. Роботи з ліквідації наслідків тривають", — повідомив Кіпер.

Голова Одеської МВА Сергій Лисак розповів, що ніч в Одесі пройшла з повітряними тривогами. Підтвердив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію автотранспортного підприємства, де загорілись автобуси. Та повідомив, що росіяни поранили дитину.

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"Серед постраждалих внаслідок ранкової атаки на місто - пʼятирічна дитина. З різаними ранами її госпіталізували та надають усю необхідну допомогу", — повідомив Лисак.

Також пошкоджені 4 приватних будинки.

Фото: ДСНС

Росіяни атакували цивільні об'єкти на Одещині Фото: ДСНС

"Сьогодні росіяни знову "перемогли" абсолютно цивільні об’єкти – звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки в Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині. Кожен день такої війни Росії проти життя лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору: оборонної, політичної та просто людської", - зазначив Лисак.

Повітряні сили ЗС України повідомили, що у ніч на 13 липня (з 18:00 12 липня) противник атакував 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 134 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 123 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Крім того, вранці ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Результати бойової роботи та наслідки атаки уточнюються", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про атаку росіян на Одеську область.

Вранці 13 липня стало відомо, що один з російських бойових дронів залетів до Молдови, де вибухнув неподалік села Копанка.