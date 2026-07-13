РФ атакувала Одесу дронами: є влучання в багатоповерхівку, пошкоджено гіпермаркет (фото)

Російські військові атакують Одесу та область з використанням БПЛА та ракет. На момент публікації матеріалу в регіоні триває повітряна тривога, є дронова та ракетна загроза.

За попередньою інформацією, в Одеському районі зафіксовано влучання ворожого дрона в житловий комплекс. Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакує Одещину ударними БпЛА. За попередньою інформацією, в Одеському районі є влучання у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку", — написав посадовець.

Наслідки атаки ЗС РФ по Одещині Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

За його словами, іншим ворожим БПЛА пошкоджено дах будівельного супермаркету. На місці влучання були зафіксовані пожежі, інформації про постраждалих не надходило.

Наслідки російського обстрілу Одещини ввечері 12 липня Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

"Атака на Одещину триває, прошу всіх перебувати у безпечних місцях", — додав Кіпер.

За повідомленнями Повітряних сил, станом на 00:15 у бік Одещини відмічено рух ворожих реактивних БПЛА та груп ударних дронів у напрямку Чорноморська та національного парку "Тузловські лимани". Також відзначено рух ворожих ракет у бік Чорноморська та Лиманки.

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, як ЗС РФ скинули КАБи на Суми. Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі, відомо про 17 постраждалих.

Згодом стало відомо, що під час атаки "Шахедів" на Одесу загинула жінка на пляжі. Інцидент відбувся посеред пляжу "Відрада", розташованого південніше пляжу Ланжерон та північніше району "Малий Фонтан"