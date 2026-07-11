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Росіяни скинули КАБИ на людне місце у Сумах: багато загиблих та постраждалих

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Наслідки удару КАБ по Сумах | Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Наразі відомо про 17 постраждалих.

У Сумах четверо загиблих, серед яких дитина, внаслідок російського удару керованими авіабомбами вдень суботи, 11 липня. Також відомо про 17 постраждалих, троє з яких у важкому стані, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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Маршрутка після влучання КАБ
Фото: Сумська ОВА/ Telegram

За його інформацією, дві керовані авіабомби вдарили по людному місцю. В епіцентрі одного з ударів виявилася дорога, де рухалися люди, та зупинка громадського транспорту.

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Постраждалий від вибуху будинок
Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Ще один удар був спрямований по об’єкту інфраструктури.

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Суми після вибухів КАБ
Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхові будинки навколо місць влучань. Вибито сотні вікон і балконних рам, поінформував посадовець.

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Знищені світлофор та дорожній знак
Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Як повідомили кореспонденти "Суспільного", внаслідок удару загинула неповнолітня дівчинка, також загинув водій маршрутки.

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Влучання у дорогу
Фото: Національна поліція

Поліція уточнила, що загинула 13-річна дівчина, яка перебувала на зупинці громадського транспорту.

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Росіяни скинули КАБи біля цивільної інфраструктури у Сумах
Фото: Кордон.Медіа

Видання "Кордон.Медіа" інформує, що також загинуло двоє чоловіків, які перебували на зупинці. Внаслідок вибухів семеро постраждалих отримали травматичні ампутації кінцівок та були екстренно госпіталізовані.

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Знищена зупинка громадського транспорту
Фото: Кордон.Медіа

Пізніше Олег Григоров додав, що в лікарні помер важкопоранений чоловік.

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Багатоквартирний будинок у Сумах після удару КАБ
Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Число загиблих внаслідок удару російських керованих авіабомб по Сумах зросло до п'яти, також п'ятеро людей перебувають у важкому стані. При цьому кількість потерпілих зросла до 30-ти людей.

Через удар КАБів стався масштабний порив водомережі, повідомили у міськводоканалі. Без води залишилися мешканці багатьох прилеглих вулиць.

Нагадаємо, ввечері 3 липня ЗС РФ здійснили удар КАБами по середмістю Сум. Від удару російської авіабомби загинули п'ятеро цивільних, серед яких — дитина, ще 33 людини постраждали.

Після удару КАБами по центру міста у Сумах запровадили додаткове оповіщення громадян про загрозу бомбардування.