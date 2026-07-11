Росіяни скинули КАБИ на людне місце у Сумах: багато загиблих та постраждалих
Ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум. Наразі відомо про 17 постраждалих.
У Сумах четверо загиблих, серед яких дитина, внаслідок російського удару керованими авіабомбами вдень суботи, 11 липня. Також відомо про 17 постраждалих, троє з яких у важкому стані, повідомив глава обласної військової адміністрації Олег Григоров.
За його інформацією, дві керовані авіабомби вдарили по людному місцю. В епіцентрі одного з ударів виявилася дорога, де рухалися люди, та зупинка громадського транспорту.
Ще один удар був спрямований по об’єкту інфраструктури.
Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерхові будинки навколо місць влучань. Вибито сотні вікон і балконних рам, поінформував посадовець.
Як повідомили кореспонденти "Суспільного", внаслідок удару загинула неповнолітня дівчинка, також загинув водій маршрутки.
Поліція уточнила, що загинула 13-річна дівчина, яка перебувала на зупинці громадського транспорту.
Видання "Кордон.Медіа" інформує, що також загинуло двоє чоловіків, які перебували на зупинці. Внаслідок вибухів семеро постраждалих отримали травматичні ампутації кінцівок та були екстренно госпіталізовані.
Пізніше Олег Григоров додав, що в лікарні помер важкопоранений чоловік.
Число загиблих внаслідок удару російських керованих авіабомб по Сумах зросло до п'яти, також п'ятеро людей перебувають у важкому стані. При цьому кількість потерпілих зросла до 30-ти людей.
Через удар КАБів стався масштабний порив водомережі, повідомили у міськводоканалі. Без води залишилися мешканці багатьох прилеглих вулиць.
Нагадаємо, ввечері 3 липня ЗС РФ здійснили удар КАБами по середмістю Сум. Від удару російської авіабомби загинули п'ятеро цивільних, серед яких — дитина, ще 33 людини постраждали.
Після удару КАБами по центру міста у Сумах запровадили додаткове оповіщення громадян про загрозу бомбардування.