Россияне сбросили КАБы на оживленное место в Сумах: много погибших и пострадавших
Враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. На данный момент известно о 17 пострадавших.
В Сумах четыре человека погибли, в том числе один ребенок, в результате российского удара управляемыми авиабомбами днем в субботу, 11 июля. Также известно о 17 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.
По его информации, две управляемые авиабомбы попали в многолюдное место. В эпицентре одного из ударов оказались дорога, по которой двигались люди, и остановка общественного транспорта.
Еще один удар был нанесен по объекту инфраструктуры.
Взрывная волна повредила многоэтажные дома вокруг мест попаданий. Выбиты сотни окон и балконных рам, сообщил чиновник.
Как сообщили корреспонденты "Суспильного", в результате удара погибла несовершеннолетняя девочка, также погиб водитель маршрутки.
Полиция уточнила, что погибла 13-летняя девочка, которая находилась на остановке общественного транспорта.
Издание "Кордон.Медиа" сообщает, что также погибли двое мужчин, находившихся на остановке. В результате взрывов семеро пострадавших получили травматические ампутации конечностей и были экстренно госпитализированы.
Позднее Олег Григоров добавил, что в больнице скончался тяжелораненый мужчина.
Число погибших в результате удара российских управляемых авиабомб по Сумам возросло до пяти, также пять человек находятся в тяжелом состоянии. При этом количество пострадавших возросло уже до 30 человек.
В результате удара КАБ произошел масштабный прорыв водопровода, сообщили в городском водоканале. Без воды остались жители многих прилегающих улиц.
Напомним, вечером 3 июля Вооруженные силы РФ нанесли удар управляемыми бомбами по центру Сум. В результате удара российской авиабомбы погибли пять мирных жителей, в том числе один ребенок, еще 33 человека получили ранения.
После удара КАБами по центру города в Сумах ввели дополнительное оповещение граждан об угрозе бомбардировок.