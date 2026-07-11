Россияне сбросили КАБы на оживленное место в Сумах: много погибших и пострадавших

Враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум. На данный момент известно о 17 пострадавших.

В Сумах четыре человека погибли, в том числе один ребенок, в результате российского удара управляемыми авиабомбами днем в субботу, 11 июля. Также известно о 17 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

Маршрутка после попадания КАБ Фото: Сумская ОВА/ Telegram

По его информации, две управляемые авиабомбы попали в многолюдное место. В эпицентре одного из ударов оказались дорога, по которой двигались люди, и остановка общественного транспорта.

Здание, пострадавшее от взрыва Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Еще один удар был нанесен по объекту инфраструктуры.

Сумы после взрывов КАБ Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Взрывная волна повредила многоэтажные дома вокруг мест попаданий. Выбиты сотни окон и балконных рам, сообщил чиновник.

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Уничтожены светофор и дорожный знак Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Как сообщили корреспонденты "Суспильного", в результате удара погибла несовершеннолетняя девочка, также погиб водитель маршрутки.

Попадание на дорогу Фото: Национальная полиция

Полиция уточнила, что погибла 13-летняя девочка, которая находилась на остановке общественного транспорта.

Россияне сбросили КАБы вблизи гражданской инфраструктуры в Сумах Фото: Кордон.Медіа

Издание "Кордон.Медиа" сообщает, что также погибли двое мужчин, находившихся на остановке. В результате взрывов семеро пострадавших получили травматические ампутации конечностей и были экстренно госпитализированы.

Уничтожена остановка общественного транспорта Фото: Кордон.Медіа

Позднее Олег Григоров добавил, что в больнице скончался тяжелораненый мужчина.

Многоквартирный дом в Сумпх после удара КАБ Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Число погибших в результате удара российских управляемых авиабомб по Сумам возросло до пяти, также пять человек находятся в тяжелом состоянии. При этом количество пострадавших возросло уже до 30 человек.

В результате удара КАБ произошел масштабный прорыв водопровода, сообщили в городском водоканале. Без воды остались жители многих прилегающих улиц.

Напомним, вечером 3 июля Вооруженные силы РФ нанесли удар управляемыми бомбами по центру Сум. В результате удара российской авиабомбы погибли пять мирных жителей, в том числе один ребенок, еще 33 человека получили ранения.

После удара КАБами по центру города в Сумах ввели дополнительное оповещение граждан об угрозе бомбардировок.