В Сумах появилось новое оповещение о КАБах: что услышат жители в случае угрозы

В случае угрозы ударов управляемыми авиабомбами жители Сум услышат специальное оповещение. Оно будет введено исключительно в качестве дополнительного уровня информирования населения.

В Сумах ввели дополнительную систему оповещения граждан об угрозе КАБ. Данное решение было оперативно согласовано местными властями совместно с военными, соответствующими службами и общественностью, сообщают в областной военной администрации.

"Внимание! КАБы над городом. Все в укрытие!", — такое сообщение будет дополнительно звучать через громкоговорители в случае непосредственной угрозы применения управляемых авиабомб по городу.

Информационнон сообщение не заменяет сигнал воздушной тревоги и сообщения Воздушных сил. Информация о КАБах должна помочь людям быстрее среагировать и перейти в ближайшее укрытие или другое безопасное место, подчеркнули в СОВА.

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В областной военной администрации также сообщают, что за сутки, 4 июля, воздушная тревога в области длилась 23 часа 57 минут. За это время российские войска совершили более 110 обстрелов по 23 населенным пунктам в 12 территориальных общинах области.

Напомним, вечером 3 июля Вооруженные силы РФ нанесли удар КАБами по центру Сум. В результате удара российской авиабомбы, как сообщил и.о. городского головы Артем Кобзар, погибли пять мирных жителей, в том числе один ребенок, еще 33 человека получили ранения.

Кроме того, Фокус сообщал, что в результате ночной атаки беспилотников РФ на Роменскую громаду в Сумской области погибли четыре человека, в том числе мать и ее маленькая дочь, которой не было и двух лет.