У Сумах з'явилося нове оповіщення про КАБи: що почують жителі під час загрози

У випадку загрози ударів керованими авіабомбами мешканці Сум почують спеціальне оповіщення. Його запровадять виключно як додатковий рівень інформування населення.

У Сумах запровадили додаткове оповіщення громадян про загрозу КАБ. Зазначене рішення було оперативно опрацьовано місцевою владою разом із військовими, відповідними службами та громадою, інформують у обласній військовій адміністрації.

"Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!", — таке повідомлення додатково звучатиме через гучномовці у разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту.

Інформативне повідомлення не замінюю сигнал повітряної тривоги та повідомлення Повітряних сил. Інформація про КАБи має допомогти людям швидше зреагувати і перейти до найближчого укриття або іншого безпечного місця, підкреслили у СОВА.

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У обласній військовій адміністрації також повідомляють, що за добу, 4 липня, повітряна тривога в області тривала 23 години 57 хвилин. За цей час російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 23 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Нагадаємо, ввечері 3 липня ЗС РФ здійснили удар КАБами по середмістю Сум. Від удару російської авіабомби, інформував в.о. міського голови Артем Кобзар, загинули п'ятеро цивільних, серед яких — дитина, ще 33 людини постраждали.

Також Фокус писав, що в результаті нічної атаки безпілотників РФ по Роменській громаді на Сумщині загинули четверо людей, серед них — мама та її маленька донька, якій не було й двох років.