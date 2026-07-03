Атака РФ на Сумщину: загинули мама з маленькою донькою

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників по Роменській громаді на Сумщині загинули четверо людей, серед них — мама та її маленька донька, якій не було й двох років. Ще троє чоловіків дістали поранення.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров. За уточненою інформацією, російський ударний безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Спочатку влада повідомляла про двох загиблих жінок і одного пораненого чоловіка. Згодом кількість жертв зросла до чотирьох. Загинули дві жінки, літній чоловік і маленька дівчинка.

“Російський удар забрав її життя разом із мамою”, — повідомив Олег Григоров.

Унаслідок атаки поранення отримали троє чоловіків. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Обставини та остаточні наслідки російського удару уточнюються.

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Вночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російських ударних безпілотників через Сумщину. Спочатку повідомлялося про групу БпЛА, що пролітала повз Лебедин у напрямку Полтавщини, а згодом — про нові групи дронів, які рухалися через Лебедин і Ромни у бік Чернігівщини.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, використавши балістичні ракети, ракети "Циркон" і реактивні безпілотники. Обстріл розпочався ввечері 1 липня та тривав упродовж кількох годин.

Унаслідок удару в різних районах столиці виникли пожежі, а рівень забруднення повітря різко зріс. Найгірші показники якості повітря зафіксували у Подільському та Шевченківському районах.

Під час повітряної тривоги в київському метро перебували понад 52 тисячі людей. На одній зі станцій через вибух поблизу утворилося сильне запилення, яке ліквідували після запуску вентиляції. Попри це метрополітен продовжив працювати у звичайному режимі.