Після обстрілу в Києві погіршилася якість повітря: у яких районах зараз найнебезпечніше дихати

У Києві після масованої російської атаки зафіксували дуже високий рівень забруднення повітря. Найгірша ситуація склалася в Подільському та Шевченківському районах, де індекс якості повітря досяг критичного рівня.

Про це йдеться у матеріалі видання “Телеграф” з посиланням на міську систему моніторингу якості повітря.

За даними системи, у центрі столиці індикатор CAQI (Загальний європейський індекс якості повітря) перейшов у червону зону, що відповідає дуже високому рівню забруднення. Основним забруднювачем став діоксид сірки (SO₂), концентрація якого сягнула 528,5 мкг/м³.

За таких показників мешканцям рекомендують не відкривати вікна, обмежити перебування на вулиці та за потреби користуватися респіраторами. Також зафіксовано підвищені концентрації дрібнодисперсних частинок PM2.5 — 28,7 мкг/м³ і приземного озону (O₃) — 123,1 мкг/м³.

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За офіційною шкалою методології CITEAIR такі показники належать до найвищої категорії забруднення. За такої концентрації діоксиду сірки люди з астмою, хронічними захворюваннями легень і серцево-судинної системи, а також діти й літні люди можуть відчути подразнення дихальних шляхів, кашель або задишку.

Погіршення якості повітря сталося після нічної масованої атаки РФ, яка спричинила численні пожежі в столиці.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети, ракети "Циркон" і реактивні безпілотники.

Обстріл розпочався ще пізно ввечері 1 липня. У столиці неодноразово лунали вибухи, а моніторингові канали повідомляли про рух реактивних дронів у напрямку міста.