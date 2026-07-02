У Києві вибухи та пожежа: росіяни запустили реактивні "Шахеди" по Україні і підняли бомбардувальники у повітря

Пізно ввечері 1 липня у Києві прогриміла серія вибухів та здійнялася пожежа на тлі атаки росіян. Ворог запустив по Україні ударні "Шахеди" та підняв у повітря борти стратегічної авіації.

Наслідки російської атаки дронами вже фіксуються у Деснянському та Шевченківському районах столиці. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Також посадовець попереджав про загрозу атаки на Київ у кілька етапів.

"Дрони на Київ з кількох напрямків. Є загроза атаки в кілька етапів", — писав Ткаченко.

У КМВА попередили про загрозу атаки на Київ у кілька етапів Фото: Скриншот

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі столиці уламки БпЛА впали біля приватного будинку. На місці не зафіксовано займання.

У Шевченківському районі уламки "Шахеда" потрапили на дах триповерхової нежитлової будівлі. На місці здійнялася пожежа, працюють екстрені служби. Згодом у КМВА уточнили, що будівля, яка палає, це готель.

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Інші наслідки атаки на столицю уточнюються. Зберігається загроза повторних ударів, попереджає місцева влада і моніторингові канали. Станом на 00:00 годину ворожі дрони намагаються атакувати Київ та область, застосовуючи зокрема реактивні дрони, інформують OSINT-канали.

Моніторинговий канал monitor показав приблизну карту атаки "Шахедів" станом на 23:30 годину Фото: monitor/Telegram

Повітряні сили попередили також про рух ворожих "Шахедів" у низці областей, зокрема:

на півночі Чернігівщини вздовж державного кордону у напрямку Київщини;

рух груп зі сходу Сумщини на захід (Чернігівщина);

групи ударних БпЛА південніше Харкова західним курсом у напрямку Полтави;

ударні БпЛА на Кривий Ріг з півдня;

рух БпЛА у напрямку Черкас з півночі;

у районі Білої Церкви курсом на Київ;

з Київщини у напрямку Житомирщини;

на Миколаївщині північно-західним курсом.

Попередження Повітряних сил про рух "Шахедів" станом на 23:30 годину Фото: Скриншот

Росіяни підняли у повітря стратегічні бомбардувальники

Окрім "Шахедів", цієї ночі також існує загроза ракетного удару по Україні. Моніторингові канали зафіксували близько 23:30 години зліт зліт 5 бортів статегічної авіації Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Також попереджають, що ворог підняв у повітря щонайменше 3 борти Ту-160. Наразі бомбардувальники тримають курс у напрямку потенційних пускових рубежів.

Нагадаємо, 1 липня відома мережа АЗК попередила про закриття своїх заправок через загрозу російської атаки.

Раніше також президент Володимир Зеленський попередив про загрозу нового масованого обстрілу РФ.