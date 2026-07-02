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У Києві вибухи та пожежа: росіяни запустили реактивні "Шахеди" по Україні і підняли бомбардувальники у повітря

вибух після атаки
Фото ілюстративне: росіяни атакували Київ "Шахедами" | Фото: Відкриті джерела

Пізно ввечері 1 липня у Києві прогриміла серія вибухів та здійнялася пожежа на тлі атаки росіян. Ворог запустив по Україні ударні "Шахеди" та підняв у повітря борти стратегічної авіації.

Наслідки російської атаки дронами вже фіксуються у Деснянському та Шевченківському районах столиці. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Також посадовець попереджав про загрозу атаки на Київ у кілька етапів.

"Дрони на Київ з кількох напрямків. Є загроза атаки в кілька етапів", — писав Ткаченко.

повідомлення голови КМВА про атаку на Київ
У КМВА попередили про загрозу атаки на Київ у кілька етапів
Фото: Скриншот

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі столиці уламки БпЛА впали біля приватного будинку. На місці не зафіксовано займання.

У Шевченківському районі уламки "Шахеда" потрапили на дах триповерхової нежитлової будівлі. На місці здійнялася пожежа, працюють екстрені служби. Згодом у КМВА уточнили, що будівля, яка палає, це готель.

Відео дня

Інші наслідки атаки на столицю уточнюються. Зберігається загроза повторних ударів, попереджає місцева влада і моніторингові канали. Станом на 00:00 годину ворожі дрони намагаються атакувати Київ та область, застосовуючи зокрема реактивні дрони, інформують OSINT-канали.

карта атаки "Шахедів" на Київ та область
Моніторинговий канал monitor показав приблизну карту атаки "Шахедів" станом на 23:30 годину
Фото: monitor/Telegram

Повітряні сили попередили також про рух ворожих "Шахедів" у низці областей, зокрема:

  • на півночі Чернігівщини вздовж державного кордону у напрямку Київщини;
  • рух груп зі сходу Сумщини на захід (Чернігівщина);
  • групи ударних БпЛА південніше Харкова західним курсом у напрямку Полтави;
  • ударні БпЛА на Кривий Ріг з півдня;
  • рух БпЛА у напрямку Черкас з півночі;
  • у районі Білої Церкви курсом на Київ;
  • з Київщини у напрямку Житомирщини;
  • на Миколаївщині північно-західним курсом.
скриншот попередження Повітряних сил
Попередження Повітряних сил про рух "Шахедів" станом на 23:30 годину
Фото: Скриншот

Росіяни підняли у повітря стратегічні бомбардувальники

Окрім "Шахедів", цієї ночі також існує загроза ракетного удару по Україні. Моніторингові канали зафіксували близько 23:30 години зліт зліт 5 бортів статегічної авіації Ту-95МС з аеродрому "Оленья".

Також попереджають, що ворог підняв у повітря щонайменше 3 борти Ту-160. Наразі бомбардувальники тримають курс у напрямку потенційних пускових рубежів.

Нагадаємо, 1 липня відома мережа АЗК попередила про закриття своїх заправок через загрозу російської атаки.

Раніше також президент Володимир Зеленський попередив про загрозу нового масованого обстрілу РФ.