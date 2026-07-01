Популярна мережа закриває свої АЗК у Києві та області через загрозу масованої атаки
Мережа WOG тимчасово зачиняє усі свої заправки у Києві та Київській області у зв'язку з попередженнями про масовану атаку росіян. Останнім часом Росія часто атакує українські АЗС.
АЗК компанії будуть зачинені від 23:00 години 1 липня до 07:00 години 2 липня. Про це увечері повідомили на офіційній сторінці WOG у Facebook.
У компанії пояснили, що таке рішення довелося ухвалити у зв’язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів. Людей закликали враховувати цю інформацію при плануванні поїздок та пересувань.
Радник міністра оборони України Сергій Стерненко відреагував на це рішення компанії. Стерненко пояснив, що воно правильне, оскільки ворог останнім часом дедалі більше б'є по українських АЗС.
"Одна з мереж АЗС прийняла рішення вночі закрити свої станції у звʼязку із масованою атакою. Це правильне рішення", — зазначив посадовець.
Також Стерненко закликав мережі АЗС, розташовані у прифронтових зонах, не гаяти час та хоча б натягувати антидронові сітки.
"Від "Шахеда" вони не врятують, але зупинять FPV чи "Ланцет", що вже немало", — підкреслив радник міністра оборони.
Нагадаємо, 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується здійснити чергову масовану атаку по Україні. Через це глава держави повідомив, що терміново повертається в Україну з Ірландії.
У ніч на 1 липня росіяни атакували одразу п'ять АЗС у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули та постраждали люди.