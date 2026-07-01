Популярна мережа закриває свої АЗК у Києві та області через загрозу масованої атаки

Мережа WOG тимчасово зачиняє усі свої заправки у Києві та Київській області у зв'язку з попередженнями про масовану атаку росіян. Останнім часом Росія часто атакує українські АЗС.

АЗК компанії будуть зачинені від 23:00 години 1 липня до 07:00 години 2 липня. Про це увечері повідомили на офіційній сторінці WOG у Facebook.

У компанії пояснили, що таке рішення довелося ухвалити у зв’язку з можливим масованим обстрілом та з метою забезпечення безпеки персоналу і клієнтів. Людей закликали враховувати цю інформацію при плануванні поїздок та пересувань.

Компанія WOG попередила про тимчасове закриття своїх АЗК у ніч на 2 липня Фото: скриншот

Радник міністра оборони України Сергій Стерненко відреагував на це рішення компанії. Стерненко пояснив, що воно правильне, оскільки ворог останнім часом дедалі більше б'є по українських АЗС.

"Одна з мереж АЗС прийняла рішення вночі закрити свої станції у звʼязку із масованою атакою. Це правильне рішення", — зазначив посадовець.

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Також Стерненко закликав мережі АЗС, розташовані у прифронтових зонах, не гаяти час та хоча б натягувати антидронові сітки.

"Від "Шахеда" вони не врятують, але зупинять FPV чи "Ланцет", що вже немало", — підкреслив радник міністра оборони.

Нагадаємо, 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується здійснити чергову масовану атаку по Україні. Через це глава держави повідомив, що терміново повертається в Україну з Ірландії.

У ніч на 1 липня росіяни атакували одразу п'ять АЗС у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули та постраждали люди.