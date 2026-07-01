Популярная сеть закрывает свои АЗС в Киеве и области из-за угрозы массированной атаки
Сеть WOG временно закрывает все свои АЗС в Киеве и Киевской области в связи с предупреждениями о массированной атаке со стороны России. В последнее время Россия часто наносит удары по украинским АЗС.
АЗС компании будут закрыты с 23:00 1 июля до 07:00 2 июля. Об этом вечером сообщили на официальной странице WOG в Facebook.
В компании пояснили, что такое решение пришлось принять в связи с возможным массированным обстрелом и в целях обеспечения безопасности персонала и клиентов. Людей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок и передвижений.
Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко отреагировал на это решение компании. Стерненко пояснил, что оно верно, поскольку в последнее время враг всё чаще наносит удары по украинским АЗС.
"Одна из сетей АЗС приняла решение закрыть свои станции ночью в связи с массированной атакой. Это правильное решение", — отметил чиновник.
Кроме того, Стерненко призвал сети АЗС, расположенные в прифронтовых зонах, не терять времени и хотя бы натянуть антидроновые сетки.
"От „Шахеда“ они не спасутся, но остановят FPV или „Ланцет“, а это уже немало", — подчеркнул советник министра обороны.
Напомним, 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к очередной массированной атаке на Украину. В связи с этим глава государства сообщил, что срочно возвращается в Украину из Ирландии.
В ночь на 1 июля россияне атаковали сразу пять АЗС в Днепропетровской области, в результате чего погибли и пострадали люди.