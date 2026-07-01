Россия ночью атаковала пять АЗС в Днепропетровской области: есть погибшая и раненые

В ночь на 1 июля российские войска атаковали пять автозаправочных станций в Днепропетровской области. В результате ударов погибла 43-летняя женщина, ещё трое человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

По его словам, после ударов на АЗС возникли пожары, а на всех станциях повреждено оборудование.

"Одна женщина погибла, трое получили ранения. В течение ночи враг атаковал 5 АЗС в области", — сообщил он.

В состоянии средней тяжести была госпитализирована 35-летняя беременная женщина, ещё две пострадавшие — 49 и 71 лет — будут проходить лечение амбулаторно.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной государственной администрации, российские войска неоднократно наносили удары по автозаправочным станциям области. Несмотря на это, сети АЗС продолжают обеспечивать топливом клиентов, агрокомплекс и промышленность.

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"Из-за рисков для безопасности крупные нефтебазы в регионе не используются. Топливо доставляется нефтяными цистернами небольшими партиями. В прифронтовых районах АЗС оборудованы бетонными укрытиями. Операторы сократили текущие запасы топлива в подземных резервуарах для минимизации убытков от возможных попаданий", — сообщили в ОВА.

Там также подчеркнули, что дефицита топлива в области нет.

Кроме того, Александр Ганжа сообщил, что в течение ночи российские войска более 20 раз наносили удары по трем районам Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

Под ударами оказались Днепровская, Петриковская и Слобожанская общины, а также общины Синельниковского и Никопольского районов. В Синельниковском районе повреждены предприятия, Дом культуры, административное здание, мемориал, гимназия, магазины и заправка. По словам главы ОГА, силы ПВО за ночь сбили над областью 11 ударных беспилотников.

Напомним, утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилому району Запорожья. Тогда ранения получили трое человек, среди которых был ребенок.

Кроме того, в воскресенье россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами. Ночью в столице раздались мощные взрывы, а позже стало известно, что в результате обстрела в Дарницком районе пострадал один человек.