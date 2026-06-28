В Киеве прогремели взрывы: россияне атакуют столицу ракетами, поднялся дым

Ночью 28 июня в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне запустили баллистические ракеты по столице.

Жители столицы услышали как минимум 5 сильных взрывов на фоне атаки. В Киеве действовали силы противовоздушной обороны, сообщил мэр Виталий Кличко.

"В столице действуют силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", — написал Кличко.

На фоне угрозы в ряде северных, центральных и восточных областей была объявлена воздушная тревога. Военно-воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического ракетного удара с севера, а также зафиксировали несколько высокоскоростных целей в направлении Киева.

Карта воздушных тревог по состоянию на 02:00 Фото: скрин

Журналист Андрей Смолий сообщил, что в Киеве после российских ударов начался пожар, а также поднялся дым. Однако на момент публикации официальных данных о последствиях не было.

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По предварительным данным, противник применил около 5 баллистических ракет для обстрела столицы, отмечают мониторинговые каналы. Пусковые установки россиян были активны на момент атаки в Брянской и Курской областях РФ. Однако подробности ночного обстрела позже раскроют Воздушные силы.

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Напомним, 26 июня в ОВА сообщили, что в результате российской атаки в нескольких населенных пунктах Одесской области произошел блэкаут.

Кроме того, 25 июня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: обломки российских ракет упали в Дарницком районе столицы.