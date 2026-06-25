ВС РФ атаковали Киев балистикой: над столицей слышны взрывы, возможна работа ПВО

Россия нанесла ракетный удар по Киеву, сообщили Военно-воздушные силы. Жители столицы услышали несколько взрывов. Возможно, действует система противовоздушной обороны.

Сигнал воздушной тревоги в Киеве объявили в 20:53 25 июня. После этого мониторинговые группы сообщили о взрывах и о том, что ракетная атака продолжается. Также уточнялось, что речь идет об ударе баллистическими ракетами ОТРК "Искандер" ВС РФ, запущенными из Брянской области. Первая информация о взрывах появилась в 20:57: под ударом могли оказаться районы к югу от Киева и на северо-востоке.

Киевская областная администрация и Киевская городская государственная администрация пока не сообщили о последствиях баллистического удара по Киеву. Между тем Военно-воздушные силы сообщили о новой волне атаки, а мониторинговые каналы — о взрывах в районе Дарницкого и Голосеевского районов. Отмечается, что в первой и второй партиях баллистических ракет могло быть по 2–3 ракеты: Воздушные силы пока не сообщали о точном количестве средств поражения.

Відео дня

Обстрел Киева — данные о количестве ракет РФ во время атаки 25 июня Фото: Скриншот

В мониторинговом канале Strategic Control сообщили о возможных результатах работы средств ПВО над Киевом. По предварительным данным, могли быть сбиты две ракеты "Искандер" и одна ракета "Циркон", но официального подтверждения пока нет.

Обстрел Киева — какие ракеты могла сбить ПВО во время атаки 25 июня Фото: Скриншот

Обстрел Киева — подробности удара 25 июня

В 21:21 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях российского удара по Киеву. Выяснилось, что обломки ракеты РФ упали в Дарницком районе: на место выехали пожарные, а данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Обстрел Киева — Кличко о ударе 25 июня Фото: Скриншот

Тем временем в киевских пабликах появились кадры пожара, предположительно, в Дарницком районе столицы. На видео, которое нельзя публиковать из соображений безопасности, виден столб темно-серого дыма на фоне многоэтажек. Виталий Кличко уточнил информацию о последствиях удара РФ: по его словам, загорелся склад.

Новость дополняется…