ЗС РФ атакувала Київ балістикою: на столицею чути вибухи, можлива робота ППО

Росія запустила балістичні ракети по Києву, повідомили Повітряні сили. Жителі столиці почули кілька вибухів. Можлива робота протиповітряної оборони.

Сигнал повітряної тривоги у Києві оголосили о 20:53 25 червня. Після цього моніторингові пабліки повідомили про вибухи та про те, що атака балістики триває. Також уточнювалось, що ідеться про удар балістичних ракет ОТРК "Искандер" ЗС РФ, які запустили з Брянської області. Перша інформація про вибухи з'явилась о 20:57: під ударом могли опинитись райони на південь від Києва, на північний схід.

Київська ОВА та КМДА поки не інформували про наслідки удару балістики по Києву. Тим часом Повітряні сили написали про нову хвилю атаки, а моніторингові канали — про вибухи у район Дарницького та Голосіївського районів. Зауважується, що у першій та другій партії балістики могло бути по 2-3 ракети: Повітряні сили поки не писали про точну кількість засобів ураження.

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Обстріл Києва — дані про кількість ракет РФ під час атаки 25 червня Фото: Скриншот

У моніторинговому каналі Strategic Control повідомили про можливі підсумки роботи засобів ППО над Києвом. Орієнтовно, могли збити дві ракети "Искандер" та одну ракету "Циркон", але офіційного підтвердження поки немає.

Обстріл Києва — які ракети могла збити ППО під час атаки 25 червня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — деталі удару 25 червня

О 21:21 мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки російського удару по Києву. З'ясувалось, що уламки ракети РФ упали у Дарницькому районі: на місце рушили пожежники, а про руйнування та постраждалих даних поки немає.

Обстріл Києва — Кличко про удар 25 червня Фото: Скриншот

Тим часом у київських пабліках опублікували кадри з пожежею у, ймовірно, Дарницькому районі столиці. На відео, які не можна публікувати з міркувань безпеки, видно стовп темно-сірого диму на тлі багатоповерхівок. Віталій Кличко уточнив інформацію про наслідки удару РФ: з його слів, загорівся склад.

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