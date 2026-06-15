ЗС РФ завдали удару по рятувальникам у Харкові: названо імена загиблих (фото)

Четверо співробітників Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області загинули внаслідок повторного удару російських окупантів.

Рятувальники прибули для ліквідації наслідків удару по підприємству "Гражданлан" у Харкові, і в цей час ворог завдав ще одного удару по цій же локації, знаючи, що там працюють пожежники. Жертвами стали співробітники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Харкова, повідомив голова ДСНС Андрій Даник. Ще дев'ять рятувальників отримали поранення.

Вже відомі імена загиблих:

Дмитро Бойко , командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту;

, командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту; Данило Тіщенко , пожежник-рятувальник, сержант служби цивільного захисту;

, пожежник-рятувальник, сержант служби цивільного захисту; Сергій Маковецький , пожежник-рятувальник, сержант служби цивільного захисту;

, пожежник-рятувальник, сержант служби цивільного захисту; Вадим Зінченко, водій, майстер-сержант служби цивільного захисту.

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"Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов'язок. Віддані присязі, мужні й незламні, вони назавжди залишаться в нашій пам'яті, пам'яті своїх побратимів, рідних, друзів і всіх українців", — написав Даник.

Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих, додавши, що вся родина ДСНС схиляє голови у скорботі.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що загинув також співробітник Департаменту з надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін.

Фото: Ігор Терехов/telegram

"Разом із рятувальниками він виконував роботи з ліквідації наслідків обстрілу, під час якого ворог завдав підступного повторного удару. Олексій був одним із найкращих професіоналів своєї справи, завжди на місці влучень оперативно організовував пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи", — розповів чиновник.

Він пообіцяв, що місто зробить усе, щоб підтримати родину загиблого, у якого залишилися дружина та однорічна донька.

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