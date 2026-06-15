Удар по культурній спадщині: які об'єкти культури пошкодила та знищила Росія в ніч на 15 червня

У ніч на 15 травня російська армія здійснила чергову масову ракетно-дронову атаку на Україну. Цього разу під ударом опинилися не лише житлові будинки та інфраструктура, а й об’єкти культурної спадщини, зокрема ті, що перебувають під захистом ЮНЕСКО.

Найбільше постраждали Київ, Харків та Дніпро. Фокус зібрав усю відому на даний момент інформацію про пошкодження та руйнування об’єктів культури та культурної спадщини.

Київ

Цієї ночі окупанти атакували одну з головних святинь — Києво-Печерську лавру. Як повідомила адміністрація заповідника, близько 01:00 ударний дрон влучив в Успенський собор на території національного заповідника — у Стефанівський приділ.

"Жертв і постраждалих немає. Сакральні твори — ікони, антимінси, богослужбові предмети — евакуйовано. Триває ліквідація наслідків та оцінка пошкоджень", — йдеться у заяві.

В результаті повторної спроби удару було пошкоджено вежу Іоанна Кушника — оборонну споруду XVII–XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

Відео дня

За словами генерального директора заповідника Максима Остапенка, перший удар припав на Успенський собор, після чого спалахнула сильна пожежа. Вогонь охопив верхні яруси склепіння та дерев'яні конструкції, що утворюють купол храму. Пожежу вдалося загасити, проте верхня частина собору зазнала значних пошкоджень.

Співробітники ДСНС о 08:35 ліквідували пожежу на даху храму.

Через масований напад, внаслідок якого Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" зазнав серйозних пошкоджень, територія Києво-Печерської лаври тимчасово закрита для відвідувачів.

У той час, коли рятувальники намагалися загасити полум’я в головному соборному храмі Києво-Печерської Лаври, окупанти завдали повторного удару неподалік — по Національному культурно-мистецькому та музейному комплексу "Мистецький арсенал".

За попередньою інформацією, по арсеналу також завдав удару "Шахед". В результаті атаки виникла пожежа. Масштаби руйнувань та наслідків поки що з’ясовуються. Співробітники комплексу в безпеці.

"Для багатьох людей Мистецький арсенал — це місце зустрічі з культурою, історією та важливими суспільними дискусіями. Сьогодні російська агресія вкотре завдає удару по культурній спадщині України", — йдеться у заяві музею.

Цієї ночі під ударом опинилася й Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві, яка є однією з найстаріших в Україні. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, після нападу спалахнула пожежа.

"В результаті влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів в Україні. У студії знаходилося близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії", — повідомила вона.

Бережна наголосила, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам’ять та історію.

"Знищення культурних центрів є спробою завдати удару по пам’яті, історії та самобутності українського народу", — підсумувала міністр.

На атаку на Києво-Печерську лавру відреагував президент Франції Еммануель Макрон. У Twitter він засудив дії Росії.

"Київсько-Печерська лавра, одне з головних місць українського православ’я, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, сьогодні ввечері зазнала масштабного російського ракетного та безпілотного удару, який знову був спрямований на Київ і призвів до жертв серед мирного населення. Як і агресивна війна, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки, ніщо не виправдовує цю атаку на нашу світову спадщину", — написав він.

Макрон запевнив, що Франція готова співпрацювати з українськими органами влади, відповідальними за охорону культурної спадщини:

"Ця атака лише зміцнює нашу рішучість зробити все можливе, разом із нашими союзниками та партнерами, щоб домогтися припинення вогню, яке Росія продовжує наполегливо відкидати, а згодом і миру. Ми будемо прагнути цього на саміті G7 в Евіані".

Харків

Напередодні під атакою "Шахедів" опинився Харківський художній музей. Після прильоту дрона в будівлі виникла пожежа на площі 1200 квадратних метрів. Оскільки існувала загроза того, що експонати згорять або будуть залиті водою, було вирішено зламати двері, щоб врятувати вміст музею.

Мер Харкова Ігор Терехов, який прибув на місце події, допомагав рятувальникам евакуювати картини. За його словами, росіяни спеціально завдали удару по музею.

"Насправді наслідки жахливі, адже вогонь потрапив до Художнього музею. Там зберігалася певна кількість картин, і ми всі разом із ДСНС, наша команда, зараз спускали їх у сховище. Це наші цінності, які ми дуже хочемо зберегти для нашого майбутнього. Дуже серйозна пожежа – зараз повністю вигорає дах, але зараз триває повітряна тривога і тому всі в укриттях", — говорив він журналістам "Об'єктива".

Дніпро

У Дніпрі внаслідок нічної терористичної атаки росіян було серйозно пошкоджено Будинок органної та камерної музики. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа. Він також показав наслідки обстрілу будівлі.

Як розповів у розмові з "Суспільне" директор закладу Антон Чернета, пошкодження є фатальними: вибито всі вікна та двері. Але найбільше його пригнічує те, що внаслідок удару пошкоджено головний інструмент — орган:

"Лише експерти можуть сказати, що це таке і як його відновлюватимуть. Орган — це не якийсь інший інструмент, який легко відновити. Для цього потрібні гроші та фахівці, які його будували. Це німецька фірма "Zauer"".

Чернета додав, що концертну діяльність неможливо продовжувати. Він зазначив: будівля належить Українській православній церкві, Свято-Миколаївському храму.

"Це пам'ятка архітектури національного значення, її потрібно відновлювати… Пошкоджений купол, розписи із золотим напиленням, історичні вітражі. Вітражі знищені майже на 100%… 28 червня ми мали завершувати 39-й концертний сезон. На превеликий жаль, ми не зможемо провести жодного концерту до відновлення будівлі", — сказав директор.

Ця будівля, так звана Брянська церква, була зведена на початку минулого століття. У 1985 році було встановлено орган, а перший сезон розпочався 27 червня 1987 року.

У червні минулого року Будинок органної музики вже зазнавав пошкоджень внаслідок російських атак, але вони були не такими серйозними.

У червні минулого року цей об"єкт уже зазнав пошкоджень від збройних сил РФ

Нагадаємо, ЗС РФ знищили найсучасніший термінал "Нової пошти" у Жулянах.

Також повідомлялося, що сталося з головними святинями Києво-Печерської лаври після обстрілу.