Удар по наследию: какие объекты культуры повредила и уничтожила РФ в ночь на 15 июня

В ночь на 15 мая российская армия совершила очередную массовую ракетно-дроновую атаку по Украине. В этот раз под ударом были не только жилые дома и инфраструктура, но и объекты культурного наследия, в том числе те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО.

Основные удары приняли на себя Киев, Харьков и Днепр. Фокус собрал все, что известно на данный момент о повреждении и разрушении объектов культуры и культурного наследия.

Киев

Этой ночью оккупанты атаковали одну из главных святынь — Киево-Печерскую лавру. Как сообщила администрация заповедника, около 01:00 ударный дрон попал в Успенский собор на территории национального заповедника — в Стефановский придел.

"Жертв и пострадавших нет. Сакральные произведения — иконы, антиминсы, богослужебные предметы — эвакуированы. Продолжается ликвидация последствий и оценка повреждений", — говорится в заявлении.

В результате повторной попытки удара повреждена башня Иоанна Кушника — оборонительное сооружение XVII–XVIII веков, являющееся частью фортификационного комплекса Верхней Лавры.

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По словам генерального директора заповедника Максима Остапенко, первый удар пришелся по Успенскому собору, после чего начался сильный пожар. Огонь охватил верхние ярусы свода и деревянные конструкции, формирующие купол храма. Пожар удалось потушить, однако верхняя часть собора получила значительные повреждения.

Сотрудники ГСЧС в 08:35 ликвидировали пожар на крыше храма.

Из-за массированной атаки, в результате которой Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" получил серьезные повреждения, территория Киево-Печерской лавры временно закрыта для посетителей.

В то время, когда спасатели пытались потушить пламя в главном соборном храме Киево-Печерской Лавры, оккупанты нанесли повторный удар рядом — по Национальному культурно-художественному и музейному комплексу "Мистецький арсенал".

По предварительной информации, по арсеналу так же ударил "Шахед". В результате атаки возник пожар. Масштабы разрушений и последствий пока выясняются. Сотрудники комплекса в безопасности.

"Для многих людей Мистецький арсенал — место встречи с культурой, историей и важными общественными разговорами. Сегодня российская агрессия в очередной раз наносит удар по культурному наследию Украины", — сообщается в заявлении музея.

Под ударом этой ночью оказалась и Национальная киностудия имени Александра Довженко в Киеве, которая является одной из старейших в Украине. Об этом сообщила министр культуры Татьяна Бережная.

По ее словам, после атаки вспыхнул пожар.

"В результате попадания поврежден костюмный цех. Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии находилось около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии", — проинформировала она.

Бережная подчеркнула, что Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, сохраняющие украинскую идентичность, память и историю.

"Уничтожение культурных центров является попыткой нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа", — резюмировала министр.

На удары по Киево-Печерской лавре отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. В Х он осудил действия РФ.

"Киевско-Печерская лавра, одно из главных мест украинского православия, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сегодня вечером подверглась крупному российскому ракетному и беспилотному удару, который вновь был направлен на Киев и привел к жертвам среди мирного населения. Как и агрессивная война, которую Россия ведет против Украины уже более 4 лет, ничто не оправдывает это нападение на наше всемирное наследие", — написал он.

Макрон заверил, что Франция готова сотрудничать с украинскими властями, отвечающими за охрану наследия:

"Это нападение лишь укрепляет нашу решимость сделать все возможное, вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы добиться прекращения огня, которое Россия продолжает упорно отвергать, а затем и мира. Мы будем стремиться к этому на саммите G7 в Эвиане".

Харьков

Накануне под атакой "Шахедов" оказался Харьковский художественный музей. После прилета дрона в здании возник пожар на площади 1200 квадратных метров. Поскольку существовала угроза того, что экспонаты сгорят или будут залиты водой, было принято решение взломать дверь, чтобы спасти содержимое музея.

Мэр Харькова Игорь Терехов, который приехал на место прилета, помогал спасателям эвакуировать картины. По его словам, россияне специально ударили по музею.

"На самом деле ужасные последствия, потому что произошло попадание в Художественный музей. Там находилось определенное количество картин, и мы все вместе с ГСЧС, наша команда, сейчас спускали их в укрытие. Это наши ценности, которые мы очень хотим оставить в нашем будущем. Очень серьезный пожар — полностью выгорает сейчас крыша, но сейчас длится воздушная тревога и поэтому все в укрытиях", — говорил он журналистам "Объектива".

Днепр

В Днепре в результате ночной террористической атаки россиян был серьезно поврежден Дом органной и камерной музыки. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Он также показал последствия обстрела здания.

Как рассказал в беседе с "Суспільне" директор заведения Антон Чернета, повреждения фатальные, выбиты все окна и двери. Но больше всего он угнетен тем, что в результате удара поврежден главный инструмент — орган:

"Это только эксперты могут сказать, что это и как это будет восстанавливаться. Орган — это не любой другой инструмент, который легко можно восстановить. Это нужны деньги и специалисты, которые его строили. Это немецкая фирма "Zauer"".

Чернета добавил, что концертную деятельность невозможно продолжать. Он отметил: здание принадлежит Украинской православной церкви, Свято-Николаевскому храму.

"Это памятник архитектуры национального значения, его нужно восстанавливать… Побитый купол, письма с золотым напылением, исторические витражи. Витражи уничтожены почти на 100%… 28 июня мы должны были закрывать 39-й концертный сезон. К величайшему сожалению, мы не сможем провести ни одного концерта до восстановления здания", — сказал директор.

Это здание, так называемая Брянская церковь, было построено в начале прошлого столетия. В 1985 году был смонтирован орган, первый сезон открылся 27 июня 1987 года.

В июне прошлого года Дом органной музыки уже получал повреждения из-за российских атак, но они были не такими серьезными.

В июне прошлого года заведение уже было повреждено ВС РФ

Напомним, ВС РФ уничтожили современнейший терминал "Новой почты" в Жулянах.

Также сообщалось, что случилось с главными святынами Киево-Печерской лавры после обстрела.